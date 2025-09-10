Porto Alegre,

Publicada em 10 de Setembro de 2025 às 09:35

IPCA de agosto cai 0,11%, ante alta de 0,26% em julho, revela IBGE

Índice acumula alta de 3,15% no ano e avanço de 5,13% em 12 meses

Rafael MARTINS/AFP/JC
Agências
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu 0,11% em agosto, após subir 0,26% em julho, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (10).
A deflação ficou abaixo da mediana das projeções do mercado: a estimativa central do Projeções Broadcast apontava recuo de 0,16%, dentro de um intervalo de -0,27% a -0,07%.
LEIA TAMBÉM: Porto Alegre tem a segunda maior inflação do País, com alta de 0,41%
Com o resultado de agosto, o IPCA acumula alta de 3,15% no ano e avanço de 5,13% em 12 meses. Cinco dos nove grupos que compõem o indicador registraram queda de preços no mês, de acordo com o IBGE.
 

