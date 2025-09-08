Fundador deixa Reag para conter crise de credibilidade após operação contra PCC

A Reag Investimentos, gestora que sofreu busca e apreensão durante a Carbono Oculto, operação contra a infiltração do PCC no setor de combustível e no mercado financeiro, anunciou uma reestruturação, que, na prática, leva à saída do fundador, João Carlos Mansur.

Criada em 2012, a Reag está, desde janeiro deste ano, listada na B3, a Bolsa brasileira. Viveu recentemente um acelerado processo de crescimento, com aquisições e diversificação de investimentos, tornando-se uma das maiores gestoras independentes do país - ou seja, sem ligação com um banco. Seu principal foco é a gestão de recursos e de patrimônio.

O afastamento de Mansur faz parte do trabalho de recuperação da imagem da companhia, que teve a credibilidade abalada pela associação com a facção criminosa.

Segundo comunicado ao mercado, Mansur negociou a venda de sua participação por meio de um MBO (Management Buyout), tipo de operação em que os gestores de uma empresa compram o controle da companhia em que trabalham, tornando-se seus proprietários. Os trâmites foram finalizados em reunião do conselho de administração neste sábado (6).

A aquisição foi feita pela Arandu Capital Holding, uma entidade detida pelos principais executivos da companhia, e a aquisição teve como objeto a totalidade das ações de titularidade dos atuais controladores, que representam 87,38% do capital social.

O valor estimado da aquisição é de R$ 100 milhões, com uma parcela variável vinculada à receita operacional líquida pelo prazo de 5 anos.

O comunicado também detalha que a mudança no controle foi feita para "proteger a integridade e a reputação" tanto da empresa quanto de seus colaboradores, clientes e acionistas.

"Essa medida foi considerada a mais prudente para assegurar que a condução dos negócios e a governança corporativa da companhia permaneçam inabaláveis, sem qualquer interferência."

No texto, a Reag ainda reafirmou seu compromisso em continuar suas atividades com ética, responsabilidade e transparência, focando na preservação dos interesses de seus investidores e acionistas.