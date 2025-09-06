Pix registra novo recorde com 290 milhões de transações, diz BC

O Banco Central (BC) informou que o volume diário de transações feitas por meio do Pix atingiu um novo recorde na sexta-feira (5). Foram registradas 290 milhões de transações em um único dia. Em valor financeiro, o total de transações corresponde a R$ 164,8 bilhões, também um recorde.

O último recorde havia sido registrado no dia 6 de junho deste ano, com 276,7 milhões de transações.

Segundo o Banco Central, o resultado é "mais uma demonstração da importância do Pix como infraestrutura digital pública, para o funcionamento da economia nacional".



