Evento Buy RS busca atrair investimentos para a economia gaúcha

Acontece nesta terça-feira (9), o evento Buy RS, uma realização da Apex Partners em parceria com o Invest RS e o Jornal do Comércio. O encontro será no Instituto Ling, a partir das 13h. A pauta da atividade é voltada à reconstrução e à nova agenda de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.

O simpósio vai reunir lideranças empresariais, governamentais, representantes de entidades e do setor público para discutir como transformar e inovar o território gaúcho após as enchentes de 2024. O governador Eduardo Leite será um dos painelistas.

Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico gaúcho, o Buy RS busca reconhecimento e investimentos para o Estado, construindo uma ponte entre as oportunidades locais e o capital global, impulsionando um novo ciclo de crescimento.

projeto Mapa Econômico do RS diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero "O Jornal do Comércio tem se posicionado no debate sobre o desenvolvimento econômico com conteúdos relevantes e exclusivos, trazendo dados e indicadores econômicos que contribuem para o diagnóstico do presente e o planejamento do futuro. Exemplos dessa contribuição do JC são iniciativas consolidadas como oe o Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul. Por isso, é importante para o JC ser parceiro na realização do Buy RS”, afirma o

Tumelero destaca ainda a importância de abastecer o setor produtivo com informações estratégicas, além de promover encontros entre lideranças através de eventos como o Buy RS, ajudando, assim, a fomentar novos negócios.

Segundo o diretor da Apex Partners, Pedro De Cesaro, o evento pretende estabelecer o Rio Grande do Sul como referência em índice internacional. "O Buy RS é muito mais do que um evento, foi pensado para posicionar ou reposicionar o Rio Grande do Sul como um protagonista efetivamente na economia do Brasil e também no mundo."

Além disso , De Cesaro explica que o primeiro ponto da conferência é atrair contribuintes qualificados para a região, em setores estratégicos, como agronegócio, indústria e tecnologia.

A Apex expande o debate de desenvolvimento econômico para outras localidades. O próximo evento da Buy está marcado para 17 de setembro em Portugal. Além disso, a plataforma realiza conferências em suas sedes em Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e São Paulo.

Confira a programação do evento:

13h - Check-in e welcome coffee



14h - Apresentação Institucional Apex/BRM/Buy



14h05min - Dados RS by Futura

Convidada: Paula Orrico, gerente de dados da Apex



14h20min - Visão RS 2030

Mediador: Ricardo Frizera, sócio da Apex Partners

Convidados: Fernando Cinelli, presidente da Apex; Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS; e Pedro de Cesaro, diretor-geral da Apex



15h - RS Estado do Futuro

Convidado: governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite



15h25min - O Rio Grande do Sul como polo de tecnologia e inovação

Mediador: Pedro Valério, diretor do Instituto Caldeira. Convidados: Cristiano Richter, diretor de desenvolvimento e operações do Instituto de Tecnologia e Computação (Itec), Ronaldo Aloise Jr, CEO da Tellescom Semicondutores, Cristiane Cunha, vice-presidente da Aeromot, Marcos Boschetti, cofundador e CEO da Nelogica, e Marcos Peigo, cofundador, CEO e membro do Conselho da Scala Data Centers



16h10min - Oportunidades de investimentos: Case Saúde

Convidado: Mohammed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento



16h20min - Privatizações, concessões e PPP’s: o papel do investimento privado na nova infraestrutura do RS

Mediadora: Júlia Tavares, gerente de negócios da Apex

Convidados: Leonardo Busatto, diretor de planejamento do BRDE, Riberto Barbanera, diretor-presidente da CEEE Equatorial, e Fabiano Dallazen, diretor jurídico e de relações institucionais da Aegea



17h - Case de Investimentos: vinhos gaúchos

Convidado: Rene Moura, gestor da Bodega Sossego



17h10min - Agronegócio e Indústria: a força das cadeias de valor gaúchas

Mediador: Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais

Convidados: Júlio Eggers, diretor administrativo e marketing da Fruki Bebidas, Antonio Lacerda, diretor-geral de celulose da CMPC Brasil, e Ricardo Heineck, presidente da Docile



18h20min - Coquetel de encerramento



19h30min - Encerramento