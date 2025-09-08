Evento Buy RS busca atrair investimentos para a economia gaúcha

Acontece nesta terça-feira (9), o evento Buy RS, uma realização da Apex Partners em parceria com o Invest RS e o Jornal do Comércio. O encontro será no Instituto Ling, a partir das 13h. A pauta da atividade é voltada à reconstrução e à nova agenda de desenvolvimento do Rio Grande do Sul.
O simpósio vai reunir lideranças empresariais, governamentais, representantes de entidades e do setor público para discutir como transformar e inovar o território gaúcho após as enchentes de 2024. O governador Eduardo Leite será um dos painelistas.
Com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento econômico gaúcho, o Buy RS busca reconhecimento e investimentos para o Estado, construindo uma ponte entre as oportunidades locais e o capital global, impulsionando um novo ciclo de crescimento.
"O Jornal do Comércio tem se posicionado no debate sobre o desenvolvimento econômico com conteúdos relevantes e exclusivos, trazendo dados e indicadores econômicos que contribuem para o diagnóstico do presente e o planejamento do futuro. Exemplos dessa contribuição do JC são iniciativas consolidadas como o projeto Mapa Econômico do RS e o Anuário de Investimentos do Rio Grande do Sul. Por isso, é importante para o JC ser parceiro na realização do Buy RS”, afirma o diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero.
Tumelero destaca ainda a importância de abastecer o setor produtivo com informações estratégicas, além de promover encontros entre lideranças através de eventos como o Buy RS, ajudando, assim, a fomentar novos negócios.
Segundo o diretor da Apex Partners, Pedro De Cesaro, o evento pretende estabelecer o Rio Grande do Sul como referência em índice internacional. "O Buy RS é muito mais do que um evento, foi pensado para posicionar ou reposicionar o Rio Grande do Sul como um protagonista efetivamente na economia do Brasil e também no mundo."
Além disso, De Cesaro explica que o primeiro ponto da conferência é atrair contribuintes qualificados para a região, em setores estratégicos, como agronegócio, indústria e tecnologia.
A Apex expande o debate de desenvolvimento econômico para outras localidades. O próximo evento da Buy está marcado para 17 de setembro em Portugal. Além disso, a plataforma realiza conferências em suas sedes em Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo e São Paulo.
Confira a programação do evento:
13h - Check-in e welcome coffee
14h - Apresentação Institucional Apex/BRM/Buy
14h05min - Dados RS by Futura
Convidada: Paula Orrico, gerente de dados da Apex
14h20min - Visão RS 2030
Mediador: Ricardo Frizera, sócio da Apex Partners
Convidados: Fernando Cinelli, presidente da Apex; Rafael Prikladnicki, presidente da Invest RS; e Pedro de Cesaro, diretor-geral da Apex
15h - RS Estado do Futuro
Convidado: governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite
15h25min - O Rio Grande do Sul como polo de tecnologia e inovação
Mediador: Pedro Valério, diretor do Instituto Caldeira. Convidados: Cristiano Richter, diretor de desenvolvimento e operações do Instituto de Tecnologia e Computação (Itec), Ronaldo Aloise Jr, CEO da Tellescom Semicondutores, Cristiane Cunha, vice-presidente da Aeromot, Marcos Boschetti, cofundador e CEO da Nelogica, e Marcos Peigo, cofundador, CEO e membro do Conselho da Scala Data Centers
16h10min - Oportunidades de investimentos: Case Saúde
Convidado: Mohammed Parrini, CEO do Hospital Moinhos de Vento
16h20min - Privatizações, concessões e PPP’s: o papel do investimento privado na nova infraestrutura do RS
Mediadora: Júlia Tavares, gerente de negócios da Apex
Convidados: Leonardo Busatto, diretor de planejamento do BRDE, Riberto Barbanera, diretor-presidente da CEEE Equatorial, e Fabiano Dallazen, diretor jurídico e de relações institucionais da Aegea
17h - Case de Investimentos: vinhos gaúchos
Convidado: Rene Moura, gestor da Bodega Sossego
17h10min - Agronegócio e Indústria: a força das cadeias de valor gaúchas
Mediador: Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais
Convidados: Júlio Eggers, diretor administrativo e marketing da Fruki Bebidas, Antonio Lacerda, diretor-geral de celulose da CMPC Brasil, e Ricardo Heineck, presidente da Docile
18h20min - Coquetel de encerramento
19h30min - Encerramento
