Mercado de imóveis de luxo na Serra vive uma boa fase

Com unidades que partem de R$ 800 mil a R$ 2 milhões, o Downtown Canela, empreendimento da Bronstrup em parceria com a Joal Teitelbaum, chega à fase final de seu lançamento com a metade dos apartamentos vendidos. Localizado na principal avenida da cidade - Avenida Osvaldo Aranha, esquina com as ruas Getúlio Vargas e Tenente Manoel Corrêa - em frente ao futuro Parque do Palácio e ao lado do Grande Hotel, o projeto superou as expectativas.

Além das unidades residenciais, o local contará com 1.800 m² de área comercial em um open mall integrado ao empreendimento. Para estruturar essa etapa, os empreendedores contrataram um estudo de vocação e de mercado, que está em andamento. “É um estudo bem completo, que analisa densidade populacional, crescimento da região, tráfego, turismo, presença de hotéis no entorno, concorrência e indicadores macroeconômicos. Com base nesse diagnóstico, vamos estruturar o mix e lançar as lojas comerciais ao mercado”, explica Bronstrup.



Com entrega prevista para maio de 2028 e opções de pagamento em até 96 vezes, o Downtown Canela reforça sua posição como um dos empreendimentos mais relevantes da Serra Gaúcha, unindo moradia, lazer e investimento em uma das áreas mais valorizadas da cidade.