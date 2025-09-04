1º Fórum Atacadista inicia com foco em inovação e economia em Porto Alegre

1º Fórum Atacadista conexão do setor com inovação e temas de interesse dos empresários. teve início na manhã desta quinta-feira (4), na sede da Fecomércio, reunindo centenas de representantes de entidades e sindicatos ligados ao setor. Promovido pelo Sindiatacadista, com o Jornal do Comércio como media partner, o evento tem como objetivo a

Na abertura, o vice-presidente do Sindiatacadista, Luiz Augusto Hartmann, destacou o momento histórico para o setor, que é um “motor do desenvolvimento”, com abastecimento constante, emprego e renda para milhares de pessoas. “É um setor estratégico para a economia. O Fórum é a prova de que o sindicato vai além da defesa do setor, oferecendo espaços de reflexão, aprendizado e debate de temas relevantes em um tempo de grandes transformações. O empresário deve estar pronto para enfrentar esse momento”, destacou.

O Diretor-presidente do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, parabenizou a iniciativa pela importância para o Rio Grande do Sul. “É uma honra sermos parceiros desta 1ª edição, assim como o Sindiatacadista foi, há mais de 20 anos, nosso parceiro do primeiro caderno do Dia do Comércio”, lembrou.

"É uma honra sermos parceiros desta 1ª edição", afirmou o Diretor-presidente do JC, Giovanni Jarros Tumelero TÂNIA MEINERZ/JC

O evento seguiu com a primeira palestra do dia, do economista Ricardo Amorim, considerado um dos principais analistas do País. Falando sobre Perspectivas Econômicas e Oportunidades de Mercado no Brasil, o especialista falou do momento de transformação acelerada nas formas de vida e de trabalho.

Amorim analisou as transformações geopolíticas e os desafios políticos e fiscais no Brasil. Embora a expectativa dos empresários esteja piorando, em função de altas taxas de juros e custos de mão de obra, é possível encontrar oportunidades de se diferenciar no mercado, aumentando a competitividade.

O palestrante elogiou a capacidade do Estado de dar respostas positivas após as enchentes, e acalmou empresários sobre o tarifaço do governo norte-americano. “O impacto é muito menor do que as pessoas imaginam, já que o Brasil tem uma economia fechada. Do que exportamos, Estados Unidos é relevante, mas não o mais importante”, frisou. Para ele, o tarifaço não deverá se manter. “As cortes americanas disseram que é ilegal, o que vai obrigar o governo a devolver tudo que for pago”, projetou.

O tarifaço, lembrou Amorim, não fez as empresas tirarem dinheiro do Brasil, o que poderia impactar empregos, renda e consumo, nessa ordem. “Isso não está acontecendo. O real foi a moeda que mais se valorizou no mundo. O impacto positivo, que não está se comentando é que, o que já foi produzido não será exportado, irá para outro mercado externo ou ficará aqui com menor preço. Será uma ótima oportunidade para o setor mercadista porque esse produto tem que escoar”, exemplificou.

Amorim projetou crescimento no País como consequência desse processo. Com a queda de preços, a inflação será controlada e a taxa Selic deverá começar a cair já no primeiro trimestre de 2026. Além disso, segundo ele, ano de eleição sempre vem acompanhado de expansão fiscal. “A economia vai acelerar. Faz cinco anos que a economia brasileira vai melhor do que os economistas acham. São ciclos de crescimento aqui e na América Latina, em função da presença de grandes exportadores de commodities e de grandes importadores de capital”, frisou.

Ao final da palestra, Amorim aconselhou os atacadistas a estarem preparados para a onda de crescimento no País. Haverá necessidade maior de distribuição em função do crescimento da indústria, projetou.

Após a exposição, aconteceu um debate com o vice-presidente Luiz Hartmann e a economista-chefe da Fecomércio, Patrícia Palermo.