Primeiro Fórum Atacadista do RS destaca inovação e perspectivas econômicas do setor

Em um mundo em constante e cada vez mais rápida transformação, estar atento às novidades e às tendências que guiam os mercados consumidores e às cadeias econômicas é fundamental para manter a competitividade e seguir crescendo, expandindo os negócios, aquecendo a economia e gerando novos empregos. É com os pés no presente, mas os olhos no futuro que o Sindiatacadistas promove a primeira edição do Fórum Atacadista do RS, evento que deve receber cerca de 400 pessoas nesta quinta-feira (4), a partir das 7h30min.

O objetivo do evento é cercar por todos os lados os temas mais atuais envolvendo o setor atacadista. Isso é refletido na escolha dos dez palestrantes, que buscarão debater os desafios e oportunidades mais relevantes do setor atacadista.

Para Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sindicato Atacadista Estadual RS, o Fórum será uma grande oportunidade para os atacadistas que prestigiarem o evento. Segundo ele, os participantes "sairão de lá com uma visão ampliada do setor".

"O Fórum Atacadista foi pensado como um espaço de imersão estratégica que vai oferecer aos empresários não apenas informações, mas principalmente insights práticos e aplicáveis ao dia a dia. Acreditamos que cada participante sairá do evento com uma visão ampliada do setor, identificando novas oportunidades de mercado, soluções concretas para desafios atuais e caminhos para maior eficiência e competitividade", destacou.

Entre os destaques estão o economista Ricardo Amorim; a especialista em inovação e transformação digital Martha Gabriel; o doutor em Comunicação e palestrante Dado Schneider; o doutor em Direito Tributário Rafael Pandolfo; a especialista em Sustentabilidade, Supply Chain e Transformação de Negócios Fernanda Boldo; o especialista em Tecnologia e IA para Logística Fernando Mancuzo, além da economista-chefe da Fecomércio-RS, Patrícia Palermo.

Os debates foram estruturados para cobrir assuntos como as novas perspectivas econômicas, o cenário tributário, a transformação digital com IA e automação, eficiência logística e as mudanças nos hábitos de consumo. Palestras como a de Martha Gabriel, marcada para as 14h10min, intitulada “Competitividade no Mercado Digital: como a digitalização, automação, e-commerce, IA e o uso estratégico de dados estão transformando o setor atacadista”, são um exemplo disso.

A entrada gradativa em vigor da Reforma Tributária também é um assunto de destaque na agenda atacadista. Assim, outra atividade que deve ser bastante concorrida é o painel "O novo cenário tributário: tributação dos dividendos, das altas rendas, e Reforma Tributária do consumo", marcado para as 11h15min, e que contará com palestras do ex-secretário da Receita Federal Everardo Maciel, e de Rafael Pandolfo.

"Os temas foram definidos a partir de uma escuta ativa dos empresários e da análise das principais tendências que hoje impactam o atacado. A Reforma Tributária é uma mudança estrutural que afeta diretamente a competitividade; sustentabilidade e eficiência já são exigências do mercado e da sociedade; o comportamento do consumidor dita novos formatos de negócio; e a Inteligência Artificial é o grande tema transformador do momento, trazendo riscos e oportunidades que precisam ser compreendidos. A escolha desses eixos reflete o compromisso do Sindiatacadistas RS em trazer pautas que dialogam com o presente e o futuro das empresas atacadistas", afirmou o vice-presidente.

Além do conteúdo, a programação inclui a premiação “Reconhecimento & Destaque Sindiatacadistas/RS” para as empresas que mais participaram do Programa Qualificar em 2024, bem como espaços dedicados ao networking e visita ao Lab de Inovação da Fecomércio-RS.

O 1º Fórum Atacadista do RS será realizado na sede da Fecomércio-RS, localizada na rua Fecomércio, n° 101, no bairro Anchieta, em Porto Alegre, a partir das 7h30min.