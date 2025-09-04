Bolsas da Ásia fecham mistas, com ganhos em Tóquio e Seul após rali de tecnologia em NY

As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta quinta-feira (4), com parte delas favorecidas por um rali de ações de tecnologia em Nova York. Liderando os ganhos na região, o índice Nikkei subiu 1,53% em Tóquio, a 42.580,27 pontos. Conglomerado japonês de investimentos em tecnologia, o SoftBank Group teve o melhor desempenho no pregão, com salto de 6,45%.

Em outras partes da Ásia, o sul-coreano Kospi avançou 0,52% em Seul, a 3.200,83 pontos, com os fabricantes de semicondutores SK Hynix (+1,14%) e Samsung Electronics (+0,43%) em destaque, enquanto o Taiex registrou ganho de 0,33% em Taiwan, a 24.179,85 pontos.

Wall Street teve comportamento misto na quarta-feira (3), mas a Alphabet - controladora do Google - e outras ações de tecnologia dispararam.

Na China continental, por outro lado, os mercados acumularam perdas pelo terceiro dia seguido. O Xangai Composto recuou 1,25%, a 3.765,88 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 2,05%, a 2.331,45 pontos. O tom foi igualmente negativo em Hong Kong, com queda de 1,12% do Hang Seng, a 25.058,51 pontos.

Na Oceania, a bolsa australiana se recuperou hoje, depois de cair por quatro sessões consecutivas. O S&P/ASX 200 avançou 1% em Sydney, a 8.826,50 pontos, graças a ações das áreas de varejo, finanças e biotecnologia.