Audiência em Brasília debaterá usina Candiota 3

Na próxima terça-feira (9), às 17h, está marcada uma audiência em Brasília com deputados integrantes da bancada gaúcha e lideranças da região da Campanha do Rio Grande do Sul. Na pauta, adianta o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, está a defesa da possibilidade de recontratação, por longo prazo, da geração da termelétrica a carvão Candiota 3.
Folador argumenta que esse objetivo pode ser alcançado através de emendas na Medida Provisória (MP) 1304. “Queremos que a bancada gaúcha, como um todo, abrace a MP 1304”, afirma o prefeito. Ele sustenta que a usina precisa ser recontratada até 2050. Ultimamente, o complexo vinha fornecendo energia no mercado spot (de curto prazo) e recentemente foi alvo de ação judicial que questiona sua licença ambiental de operação.