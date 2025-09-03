Audiência em Brasília debaterá usina Candiota 3

Na próxima terça-feira (9), às 17h, está marcada uma audiência em Brasília com deputados integrantes da bancada gaúcha e lideranças da região da Campanha do Rio Grande do Sul. Na pauta, adianta o prefeito de Candiota, Luiz Carlos Folador, está a defesa da possibilidade de recontratação, por longo prazo, da geração da termelétrica a carvão Candiota 3.

