Correios suspende pagamento com cartão e postagens por site ou app por tempo indeterminado

Os Correios anunciaram nessa terça-feira (2) que os pagamentos de serviços via cartão de crédito e débito estão temporariamente suspensos por indisponibilidade do sistema da empresa responsável pelo serviço. As postagens pelo site e pelo aplicativo dos Correios também não estão disponíveis, devendo ser realizadas exclusivamente nas agências.

Em nota, a estatal diz que a única forma de pagamento disponível é pelo Pix. "Informamos que, temporariamente, os pagamentos via cartão de crédito e débito estão indisponíveis. Você continua contando com o PIX, que segue ativo e funcionando normalmente em nossas operações", informou a empresa.

Segundo os Correios, as medidas foram adotadas após a Berlin Finance, antigo nome da fintech BK Bank, que venceu a licitação realizada em 2021, ter seu contrato suspenso pela estatal nesta terça-feira (2). A estatal diz que o processo administrativo está seguindo o rito formal conforme prazos legais.

A empresa que presta serviços de pagamento por cartão é investigada por suspeita de ser banco paralelo do Primeiro Comando da Capital (PCC). A fintech foi um dos alvos da operação Carbono Oculto, realizada na última quinta-feira (28), de combate ao crime organizado, que identificou um enorme esquema de lavagem de dinheiro no país.

"Os Correios afirmam que estão adotando as providências necessárias para a normalização do serviço no menor prazo possível", afirma a nota da estatal. A BK, segundo a Receita Federal, atuaria como banco paralelo da organização e teria movimentado sozinha R$ 46 bilhões não rastreáveis de 2020 a 2024.