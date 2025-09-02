Correios vende imóvel e terrenos em Porto Alegre

Os Correios estão vendendo um prédio comercial e dois terrenos localizados em Porto Alegre. As licitações estão agendadas para a próxima semana e os interessados já podem enviar suas propostas de forma eletrônica por meio de cadastro na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil . As informações são da assessoria de imprensa da estatal.

• LEIA TAMBÉM: Correios vão alterar CEPs únicos em cidades do Litoral Norte gaúcho



No dia 11 de setembro, às 10h, acontece será leiloado imóvel composto de dois terrenos urbanos com área total de aproximadamente 600m², localizados na rua Ernesto da Fontoura, números 940 e 950, no bairro São Geraldo. Os terrenos estão situados em região com ocupação mista (comercial/residencial), com alto fluxo de veículos e pedestres, e serviços como escola, hospital, segurança, lazer e transporte. As visitas podem ser agendadas até o dia 8 de setembro. O número da licitação é o 1077049.



No dia 12 de setembro, às 10h, vai ser leiloado o prédio comercial de um pavimento, em terreno de 373m², que fica na rua Guido Mondim, 396, também no bairro São Geraldo. A região é ocupada por imóveis residenciais, com médio fluxo de veículos e pedestres, e dispõe de ótima infraestrutura. Os interessados em participar do leilão podem agendar visitas para conhecer o imóvel até o dia 9 de setembro. O número da licitação é o 1077048.



Como participar

As licitações são em formato eletrônico e, para participar, é necessário cadastrar-se na plataforma Licitações-e, do Banco do Brasil. Ao concluir o cadastro, pessoas físicas e jurídicas conseguem enviar propostas de forma eletrônica para participar da disputa on-line.



Visitas

Os interessados podem agendar visitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30 pelos telefones (51) 3220-4953 (José Carlos Bilher), (51) 3220-8736 (Adriano Vargas de Oliveira) e (51) 3220-4640 (Maria de Fátima Borella).



Outras oportunidades podem ser conferidas no site, no qual é possível fazer buscas por tipo, localidade e finalidade dos imóveis, bem como obter outras informações sobre a descrição, documentação e a região em que se localizam. Além de conhecer os prédios e terrenos por fotos e vídeos, pode-se verificar as datas de licitação dos imóveis com edital publicado.