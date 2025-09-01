Marca de Gramado ganha o "Oscar do Chocolate"

A Miroh, de Gramado, foi a grande vencedora do International Chocolate Awards, considerado o “Oscar do chocolate”, realizado em agosto em Nova Iorque. A empresa ganhou a medalha de ouro na categoria “Barras de chocolate ao leite com infusão ou aromatizante”, com o “Chocolate ao Leite com Café Blum’s”. Foi a única chocolateria brasileira a receber o ouro.



A barra de 80 gramas representa a união entre o chocolate ao leite com o café especial da Blum's Kaffee, eleita a melhor torrefação de café especial do Brasil em 2020. Para completar, proporciona a mesma sensação ao provar um capuccino.

A Miroh também levou uma medalha de bronze na categoria “Barras de chocolate ao leite com inclusões ou pedaços”, que inclui banana e castanha de caju.



A competição que inclui a América Latina e também o Caribe valoriza fabricantes de chocolate artesanal que trabalham diretamente com o grão de cacau para produzir barras simples/de origem e saborizadas e chocolates recheados, drageados e pastas.



Em pouco mais de quatro anos de existência, a Miroh tem se destacado pela excelência de seus produtos. A marca, que nasceu alinhada com o processo B2Bar, prima pela qualidade de ponta a ponta no processo de produção de chocolate, da escolha da amêndoa até o produto final.



