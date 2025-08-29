Heróis da Pizza de Gramado celebra dois anos com semana comemorativa e promoção especial

De 1º a 5 de setembro, a Heróis da Pizza de Gramado celebra dois anos de atividades com uma semana especial no QG da Avenida das Hortênsias, 3599. A programação contará com decoração temática e rodízio promocional a R$ 69,90 para adultos e crianças de 5 a 14 anos, além de chope em dobro. Atenção: durante o período comemorativo, o atendimento será exclusivamente por ordem de chegada. Para informações sobre reservas em outras datas, consulte o site oficial.

Mais do que um rodízio, a Heróis da Pizza de Gramado proporciona uma experiência imersiva em que cada detalhe remete ao universo dos heróis. Entre os destaques está a Pizza dos Poderes: colorida e divertida, ela simboliza Inteligência (azul), Força (amarelo), Velocidade (vermelho), Magia (roxo), Energia (verde) e Encanto (rosa).. Para os humaninhos, todas as crianças recebem gratuitamente o Kit Patrulheiro Galáctico, composto por capa personalizada, máscara e brasão do poder escolhido, embarcando assim em sua própria missão durante a experiência.Desde sua inauguração em 2023, a Heróis da Pizza de Gramado se destaca pela experiência temática imersiva e também pela superação. Após as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024, a unidade reabriu fortalecida por uma campanha de solidariedade que arrecadou nove toneladas de alimentos, brinquedos, leite e água, transformadas em 580 cestas básicas para famílias de comunidades como Ilha da Pintada, Guaíba, São Leopoldo, Sapucaia do Sul e Novo Hamburgo.Em 2025, os resultados confirmam a retomada:, Kaio Poffo, que também lidera os QGs de Balneário Camboriú e Florianópolis.Com 1.000 m², capacidade para 230 pessoas e cenários inspirados em Nova Iorque, do Central Park à Broadway, passando por mesas dentro de táxis, um trem descarrilhando sendo salvo por herói e as clássicas lojas da Times Square, a Heróis da Pizza de Gramado já é referência de entretenimento gastronômico na Serra Gaúcha.