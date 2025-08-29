Mascote do Space Adventure participa da Meia Maratona Laghetto na Serra Gaúcha

Uma das atrações da Meia Maratona Laghetto, prova que movimenta Gramado e Canela no dia 31 de agosto, ganhará um brilho especial na sua quarta edição em 2025. A Corrida de Mascotes, uma das atrações mais animadas do evento, reúne diversos personagens em um percurso lúdico de 100 metros, voltado ao público infantil e suas famílias. Entre eles, destaque para a presença de Dukinho, mascote oficial do Space Adventure Canela.

O nome presta homenagem a Charles Duke, astronauta da NASA que entrou para a história como o mais jovem astronauta a pisar na lua, quando participou da missão Apollo 16, em 1972. Três anos antes, em 1969, Duke foi a voz que respondeu a Neil Armstrong e Buzz Aldrin assim que confirmaram o pouso bem-sucedido da Apollo 11 — o primeiro da humanidade em solo lunar. Em maio de 2023, Charles Duke foi o convidado de honra na inauguração do Space Adventure em Canela, ratificando a conexão do atrativo com a história real da exploração espacial.



O Space Adventure Canela ocupa uma área de 4 mil metros quadrados e abriga mais de 270 itens originais da NASA, incluindo peças históricas das missões Mercury, Gemini e Apollo. A experiência é imersiva e inclui área de jogos centrada na realidade virtual, proporcionando aos visitantes a sensação de estar em uma missão espacial e explorando diferentes aspectos da vida de um astronauta.