Codifica promove evento gratuito sobre IA na educação para professores e gestores escolares

No dia 4 de setembro, das 18h às 20h, a Codifica realiza o evento gratuito “Liderando para o Futuro: Conecte IA e Computação para levar sua escola ao pódio”, no Auditório do SINEPE/RS, em Porto Alegre. Voltado a professores, coordenadores e diretores escolares, o encontro apresenta estratégias práticas para integrar a Inteligência Artificial ao cotidiano pedagógico. As inscrições podem ser feitas pelo Sympla.



A Codifica é uma empresa especialista em educação para tecnologia, inovação e pensamento computacional, com atuação em mais de 50 instituições de ensino em todo o país. Seus programas já impactaram mais de 13 mil pessoas, promovendo a integração da tecnologia dentro e fora dos currículos escolares, de forma eficaz e flexível.

Com o objetivo de levar conhecimento técnico ao corpo docente das escolas, a empresa promove este evento em parceria com a Faculdade de Informática e Administração Paulista (FIAP), referência nacional em formação tecnológica.



A programação contará com dois especialistas, que atuam diretamente na transformação digital da educação. Evelyn Cid, da FIAP, conduzirá a palestra “Do Prompt à Aula: Estratégias com IA para Educadores”, apresentando exemplos práticos de como a IA pode ser aplicada na criação de conteúdos e na interação com os alunos, tornando as práticas pedagógicas mais dinâmicas e eficientes.



Na sequência, Guilherme Fortes, CEO da Codifica, abordará o tema “Pensamento Computacional e Educação Digital na era da Inteligência Artificial”. O objetivo é evidenciar como a integração entre computação e Inteligência Artificial pode impulsionar as escolas rumo à vanguarda da inovação educacional, preparando gestores e docentes para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades da nova era digital.



