Junior Achievement RS busca voluntários para programa de startups

A Junior Achievement RS, em parceria com o Tecnopuc, está em busca de voluntários para a aplicação do programa JA Startup em instituições de Ensino Médio em Porto Alegre e Região Metropolitana.

O objetivo é contar com 100 profissionais das áreas de inovação, empreendedorismo, negócios e afins para fornecer formação a mil estudantes. Os interessados em participar como voluntários podem se inscrever até 10 de setembro. O programa é patrocinado pela Fundação Telefônica Vivo.

Com carga horária de oito horas, mais duas horas de capacitação, o programa se baseia na criação, pelos jovens, de startups voltadas a resolver problemas específicos.

Na edição deste ano, os estudantes terão o desafio de criar soluções inovadoras com foco em sustentabilidade e economia circular. As aplicações serão realizadas de setembro a novembro, de forma presencial no horário de aula.

A final, também em formato presencial, reunirá as equipes vencedoras em dezembro.

“O desenvolvimento da educação empreendedora é um dos pilares da Junior Achievement, e essa iniciativa ajuda a impulsionar a economia do Estado rumo à prosperidade”, afirma o presidente do Conselho Consultivo da JARS, Gustavo Ene.