Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaEconomiaMercado Financeiro

Publicada em 28 de Agosto de 2025 às 10:18

Dólar recua com alívio em Treasuries longos e de olho em dados dos EUA

Investidores aguardam dados que devem balizar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve

Investidores aguardam dados que devem balizar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve

Arte/JC
Compartilhe:
Agências
O dólar recua na manhã desta quinta-feira (28), acompanhando o alívio nos rendimentos dos Treasuries longos e da divisa americana frente outras rivais e moedas emergentes. Investidores aguardam dados que devem balizar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed), como a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE dos EUA no segundo trimestre, além de pedidos de auxílio-desemprego semanais, todos às 9h30min.
O dólar recua na manhã desta quinta-feira (28), acompanhando o alívio nos rendimentos dos Treasuries longos e da divisa americana frente outras rivais e moedas emergentes. Investidores aguardam dados que devem balizar as expectativas para os próximos passos do Federal Reserve (Fed), como a segunda leitura do Produto Interno Bruto (PIB) e da inflação PCE dos EUA no segundo trimestre, além de pedidos de auxílio-desemprego semanais, todos às 9h30min.
Internamente, pesquisa AtlasIntel/Bloomberg mostra que a aprovação do presidente Lula caiu 2,3 pontos percentuais, de 50,2% para 47,9%, interrompendo a tendência de alta observada desde junho. A desaprovação chegou a 51,0%. Na sondagem, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno, com 48,4% contra 46,6%, empate técnico no limite da margem de erro. Lula também empata com Jair Bolsonaro, ambos com 48,3%.
Os ministros Ricardo Lewandowski (Justiça) e Fernando Haddad (Fazenda) concedem entrevista coletiva às 11h, para detalhar as operações Quasar e Tank, deflagradas pela Polícia Federal para combater lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta no setor de combustíveis. Segundo o Ministério da Fazenda, as investigações revelam movimentações ilícitas superiores a R$ 23 bilhões em uma rede criminosa nacional. Também participam o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e a subsecretária da Receita Federal, Andrea Costa Chaves.
O IGP-M avançou 0,36% em agosto, após três meses de recuo, segundo a FGV. No ano, o índice acumula queda de 1,35%, e alta de 3,03% em 12 meses. O resultado ficou próximo do teto das estimativas do mercado, que variavam de -0,04% a +0,41%.
No exterior, os dirigentes do Banco Central Europeu (BCE) demonstraram receio de que a expansão fiscal em diversos países da zona do euro possa criar um cenário de dívidas públicas estruturalmente elevadas, impulsionando a inflação e o nível estimado dos juros neutros.

Notícias relacionadas