Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em alta, após balanço da Nvidia

As bolsas da Ásia fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira, após a reação negativa ao balanço da Nvidia realçar potenciais oportunidades em rivais do setor de semicondutores, principalmente na China.

A gigante americana ampliou lucro e receita no trimestre, mas investidores se preocuparam com os sinais de desaceleração das vendas, em meio a restrições dos EUA a exportações para os chineses.

O movimento contrastou com a resposta positiva aos números da Cambricon Technologies, uma das principais concorrentes da Nvidia no país asiático. A companhia havia divulgado ganhos que superaram as expectativas do mercado com folga.

Na esteira, o papel da empresa disparou 15,73% e contribuiu para a valorização de 1,14% do índice Xangai Composto, que encerrou em 3.843,60 pontos. O menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,55%, a 2.431,32 pontos.

Em Hong Kong, por outro lado, o Hang Seng cedeu 0,81%, a 24.998,82 pontos. Meituan despencou 12,55%, após a gigante de delivery revelar forte tombo do lucro no segundo trimestre.

Entre outras praças asiáticas, o índice Nikkei subiu 0,73% em Tóquio, a 42.828,79 pontos, na máxima do dia. O sul-coreano Kospi ganhou 0,29% em Seul, a 3.196,32 pontos, sob apoio da fabricante de chips SK Hynix (+3,27%). Em Taiwan, contudo, a ação da TSMC recuou 2,52%, o que favoreceu a baixa de 1,16% do índice Taiex, a 24.236,45 pontos.

Na Oceania, o S&P/ASX 200 ganhou 0,22%, a 8.980,00 pontos, em Sydney.