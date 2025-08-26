Certel realiza ato de lançamento da construção da PCH Vale do Leite

Nesta quarta-feira (27), a cooperativa Certel, de Teutônia, fará a cerimônia de lançamento da construção da sua próxima Pequena Central Hidrelétrica (PCH): a usina Vale do Leite. O empreendimento será erguido no rio Forqueta, entre as cidades de Coqueiro Baixo e Pouso Novo (onde será realizada a solenidade promovida pela associação).

Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), entidade que promoveu o leilão disputado na sexta-feira (22) Os dirigentes da Certel irão detalhar no evento os números e o cronograma da iniciativa. No entanto, informações preliminares da, entidade que promoveu o, apontam que a usina, que terá capacidade instalada de 6,4 MW (energia suficiente para atender a uma localidade com cerca de 20 mil pessoas), receberá um investimento de mais de R$ 80 milhões.

O leilão determina que a energia comercializada pelas empresas vencedoras do certame precisa começar a ser entregue, no máximo, até 1o de janeiro de 2030 e o contrato de suprimento será de 20 anos. No total do certame, 65 hidrelétricas venderam energia a nove distribuidoras brasileiras, o que implicará um investimento de cerca de R$ 5,46 bilhões para implementar essas usinas em várias regiões do País. A potência instalada somada dessas unidades será de 815,5 MW.

Em nota, a Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa (Abragel), ressalta que o leilão foi bem-sucedido “ao colaborar para a retomada da indústria hidrelétrica brasileira e para a estabilidade do sistema energético”. A entidade também cita os ganhos ambientais com o aproveitamento dessa energia, que é uma fonte renovável.