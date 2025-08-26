Mantova reforça atuação no segmento médico-hospitalar

de Caxias do Sul

Com investimentos que ultrapassam os R$ 10 milhões, a Mantova Indústria de Tubos Plásticos, de Caxias do Sul, intensificou a área de desenvolvimento e produção voltada ao setor médico-hospitalar e projeta crescer 30% até o final de 2025. O foco principal da expansão é consolidar a presença da marca no mercado brasileiro, contribuindo para o fortalecimento da cadeia nacional de suprimentos de saúde.

Em paralelo, a empresa avança na internacionalização, com presença crescente na América do Sul, iniciando na Argentina e no Uruguai, e na América do Norte, por meio do México e dos Estados Unidos. A entrada no mercado norte-americano é pela planta fabril da Mantova, sediada em Santiago de Querétaro, no México, onde a empresa desenvolve, em parceria com uma companhia estadunidense, projeto voltado a conectores e tubos para drenos cirúrgicos. "Há quatro anos iniciamos os primeiros investimentos no setor médico-hospitalar e, no final de 2024, demos um salto importante impulsionados pela convicção de que reduzir a dependência de produtos importados é fundamental para o fortalecimento e a autonomia da cadeia da saúde no Brasil", destaca o diretor Afonso Vicenzi.

Vicenzi lembra que a pandemia evidenciou vulnerabilidades estruturais do setor. Em 2024, o Brasil importou cerca de US$ 5 bilhões em dispositivos médicos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos (Abimo), da qual a Mantova é associada. Diante desse cenário, a empresa acelerou a estratégia no segmento com foco no desenvolvimento de tecnologias próprias de extrusão de tubos de alta precisão e durabilidade, produzidos com polímeros adequados às exigências técnicas e regulatórias da área da saúde.

Entre os principais produtos fabricados pela Mantova destacam-se os tubos em poliuretano termoplástico (TPU), aplicados em cateteres periféricos e centrais, sondas urinárias e equipamentos de hemodiálise, e tubos em TPU fotossensível, desenvolvidos especialmente para tratamentos oncológicos. A linha inclui ainda tubos em TPU radiopaco, cuja composição permite visualização em exames de imagem, como o raio-X, assegurando o posicionamento preciso do dispositivo durante os procedimentos médicos. "Temos investido fortemente em inovação e ciência dos materiais, desenvolvendo soluções técnicas que atendem às exigências clínicas mais rigorosas", afirma Bárbara Schneider, pesquisadora de P&D e responsável pelo desenvolvimento de mercado da Mantova.

A empresa também se movimenta em torno do projeto de uma segunda unidade fabril. Investimento a ser feito e prazos para início e conclusão das obras dependem de aprovação de projeto pela Câmara de Vereadores. O projeto de origem do Poder Executivo acrescenta dispositivo à lei criando uma excepcionalidade no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. "Com o objetivo de dar continuidade ao desenvolvimento de seus produtos e produção, aumentando inclusive o número de colaboradores, a Mantova escolheu Caxias do Sul para construção da nova unidade industrial destinada ao incremento de produção de matéria-prima de alta tecnologia, usada nos produtos fabricados pela própria empresa", registra o Município na exposição de motivos do projeto.

Fundada em 1993, a Mantova é referência nacional na produção de tubos e mangueiras de alto desempenho para a condução de fluidos. Atende aos segmentos automotivo, agrícola, industrial, de máquinas e equipamentos, médico-hospitalar e odontológico, com soluções em poliuretano, poliamida, PVC e fluoropolímeros. Em 2022, investiu R$ 15 milhões na abertura da unidade do México, primeira unidade fora do Brasil, iniciando seu processo de internacionalização. Exporta para mais de 10 países, com destaque para Argentina, Chile e Uruguai. Em 2024, o mercado externo representou 15%. Neste ano, pela quarta vez, a marca foi distinguida no Prêmio Exportação RS, na categoria Setorial Indústria.