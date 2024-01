Mantova amplia produção na unidade do México

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul





A Mantova Tubos Flexíveis ativou em janeiro, na filial do México, uma nova linha de alta tecnologia para fabricação de tubos plásticos para a indústria automotiva. A empresa brasileira, com matriz em Caxias do Sul, aportou US$ 1 milhão para dar continuidade ao planejamento estratégico. A unidade mexicana iniciou suas operações em setembro de 2022 a partir de investimento de R$ 15 milhões.

• LEIA TAMBÉM: Regulação da Inteligência Artificial deve ser aprovada até julho

A ampliação da capacidade produtiva visa expandir os negócios em toda a América do Norte. O diretor da Mantova, Afonso Vicenzi, vislumbra potencial nos resultados do primeiro semestre. “Nos reposicionamos como uma nova e forte opção para o setor automotivo, projetando um futuro de grandes possibilidades de evolução e crescimento”, complementa.



Para o diretor da unidade, Mauro Baronio, a presença em solo mexicano cria oportunidades de inovação e parceria com os atuais clientes e abre portas para novos negócios. O executivo expõe que o primeiro ano de operações da Mantova México foi desafiador e de aprendizado, pois houve êxito nas cooperações locais, o que ajudou a empresa a evoluir no quesito responsabilidade. “Tivemos crescimento sustentável e engajamos o time a enfrentar o que virá pela frente. Estamos bastante animados com as perspectivas para 2024”, reforça.



A planta, localizada na cidade de Santiago de Querétaro, tem capacidade de processamento, por meio de linhas de extrusão, de 10 toneladas de material plástico por mês. No ano passado, foi iniciada a primeira linha com tubos em poliuretano (TPU) focada no segmento de automação. A partir de agora serão fabricados tubos em poliamida (nylon) para o segmento automotivo. “A expectativa é de forte crescimento. O desafio é tornar a Montava referência no mercado norte-americano, respeitando e valorizando a cultura local, de modo a construir parcerias com alto significado”, idealiza Vicenzi.



Com 30 anos de atuação no mercado, a empresa triplicou a produção nos últimos cinco anos por meio do investimento em inovação e capacitação dos funcionários. A Mantova está certificada nas normas ISO 9001 e IATF 16949 e em processo de certificação na norma ISO 14001. A Mantova tem um laboratório interno apto a realizar análises mecânicas e químicas, processamento e preparação de amostras, metrologia, atendendo aos requisitos normativos aplicáveis aos produtos e especificações dos clientes.



O mais novo mercado de atuação da Mantova é o de veículos elétricos, com o lançamento de um tubo com resistência à hidrólise, à alta temperatura e a produtos químicos, para uso no sistema de arrefecimento de baterias. A tecnologia foi estudada e desenvolvida em Caxias do Sul por meio dos engenheiros e técnicos da equipe de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Os tubos são produzidos com matéria-prima fornecida por meio da parceria com uma empresa europeia e a estimativa é de que, pelo potencial do mercado, o produto possa trazer incremento de até 10% no faturamento da empresa. Os tubos plásticos e as mangueiras produzidas pela Mantova têm como principais aplicações os segmentos de automação, automotivo, agronegócio, linha branca e médico-hospitalar.



A empresa exporta para mais de uma dezena de países, tendo como principais destinos o México, Chile, Uruguai e a Argentina. Em 2022, as exportações representaram mais de 15% do faturamento. Entre as principais aplicações dos produtos Mantova estão tubos plásticos e conexões para os segmentos de automação, automotivo, agrícola e linha branca.