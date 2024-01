Regulação da Inteligência Artificial deve ser aprovada até julho

O Brasil deve aprovar até o meio do ano uma regulamentação da Inteligência Artificial. A previsão é do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). “Acho que dá. O projeto é relativamente simples, foi concebido por uma comissão de juristas", afirmou em Zurique durante um evento com empresários brasileiros.

Ele sinalizou a importância de ter essas diretrizes antes que engate a campanha para as eleições municipais, em outubro. "Nós temos que disciplinar essa inteligência artificial, senão pode-se perder o controle", afirmou.

Especialistas brasileiros e estrangeiros temem que a tecnologia seja usada, em diferentes países, para forjar gravações e imagens que possam enganar o eleitorado. O tema foi um dos focos do encontro anual do Fórum Econômico Mundial, que terminou nesta sexta (19), e suscita preocupação de organismos multilaterais como a ONU.

Na semana passada, Sam Altman, o diretor-presidente da OpenAI, dona do ChatGPT, evocou em um painel em Davos necessidade de regulação, mas pediu parcimônia para que haja tempo para a tecnologia se desenvolver mais.

Pacheco também tratou das empresas gigantes de tecnologia e defendeu a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso de seu conteúdo pelas plataformas. A proposta estava dentro do projeto de lei das fake news, que foi analisado no ano passado, mas está dormente após crescerem as dúvidas a respeito dos riscos à liberdade de expressão.

Ele rechaça, porém, a ideia de que a proposta estimule a censura. "É importante disciplinarmos isso. Combater anonimato, os robôs, dar responsabilidade. As pessoas estão agredindo umas as outras nas redes sociais", disse.