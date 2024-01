'Não vivemos cenário de Exterminador do Futuro', diz Lamb sobre IA

5 reflexões sobre Inteligência Artificial

Com, Luis Lamb, PhD em Computação pelo Imperial College London, MBA pelo MIT, autor de dois livros internacionais e mais de 100 artigos internacionais sobre IA

Principais disrupções que causará em cinco anos

Luis Lamb - trabalhos que, aparentemente, são criativos, mas rotineiros, como textos repetitivos que produzimos com poucas alterações no dia a dia e a criação de conteúdos multimodais com imagens e vídeos sem muita criatividade artística e intelectual. Tudo isso agora será gerado pela Inteligência Artificial e irá apoiar muito as áreas de negócios. Mas de forma simplificada, a IA hoje em dia, principalmente os modelos de linguagem, são como aquele aluno que só decora um material para uma prova, mas não entendeu o conteúdo. Claro que, diante de volume gigantesco de dados, isso gera a impressão de ser um sistema de IA inteligente, mas ela não raciocina e, sim, trabalha por reconhecimento de padrões e probabilidades.

Grande desafio tecnológico a ser vencido

Luis Lamb – o maior desafio que a IA enfrenta e vai enfrentar é sobre formalizar corretamente o raciocínio, sobretudo o lógico, que parte de premissas justificadas e inferências a partir de regras de raciocínio lógico. No caso dos LLMs, modelos de linguagem usados no Chat GPT, por exemplo, o que sabemos é que esses sistemas de hoje não estão pensando da forma que os humanos inteligentes raciocinam. Eles nos dão as respostas através de reconhecimentos de padrões de perguntas e dados de treinamento para uma espécie de ‘chute probabilístico’ de resposta dentro das probabilidades que correlacionam pergunta e resposta. No entanto, em termos de pesquisa, a parte do raciocínio lógico, cognitivo, mais elaborado na IA ainda é muito escassa. Não vamos nos iludir com os sistemas atuais quanto a isto.



Maior falácia que você tem lido sobre o assunto

Luis Lamb – as pessoas espalham muitos exageros acerca da Inteligência Artificial. Há quem pense que estamos em cenário do Exterminador do Futuro, acreditando que em pouco tempo as máquinas dominarão os humanos e as profissões. Esse é um cenário falacioso. Isso não irá acontecer em dois, três ou dez anos. Temos ferramentas extremamente específicas, estreitas no que diz respeito ao que elas se destinam (como sumarização de textos; previsão de próximas palavras). No entanto, o raciocínio é pouco desenvolvido.

O avanço científico e tecnológico depende de ...

Luis Lamb – de as pessoas compreenderem a base desses avanços, se educarem através de conhecimento científico para entenderem a base da tecnologia e a pesada matemática e lógica por trás da IA. Muita gente não possui noção de como um programa de IA funciona e, muitas vezes, contribuem, inadvertidamente, para viralizar má informação sobre notícias que não correspondem à realidade. Este é um cenário de transição tecnológica, que requer cuidados, em que a IA e as tecnologias digitais são a grande tecnologia da economia do século 21 e as pessoas precisam estar educadas para esta nova realidade para compormos um cenário ideal. Mas, essa nova realidade ainda é muito mal compreendida.

O que as máquinas farão, ao invés de exterminar o futuro, será...

Luis Lamb – realizar atividades do nosso dia-a-dia, como tarefas repetitivas e automatizadas, como simplificar a geração de textos, a sumarização. As máquinas já fazem, e a IA também vai ajudar ainda mais a diminuir o risco para o ser humano em trabalhos insalubres e repetitivos.

Cenário ideal da união homem x máquina

Luis Lamb - Estamos em uma nova era na qual o valor econômico é gerado pela economia do conhecimento e cuja alavancagem econômica do conhecimento são as tecnologias digitais mais sofisticadas, com forte agregação de valor econômico através do conhecimento. Os grandes modelos de linguagem, como ChatGPT, são muito populares, mas, o grande pulo do gato é desenvolver sistemas de Inteligência Artificial que utilizem menos dados e que aprendam a raciocinar de uma forma correta, mais consistente, a partir de premissas, hipóteses e conhecimentos, para que essas inferências sejam corretas e não apenas probabilísticas.

A tendência nos principais centros de pesquisa do mundo

Luis Lamb - identificar modelos de Inteligência Artificial que sejam mais genéricos, modelos explicáveis, que utilizem um menor volume de dados. E que, efetivamente, façam inferências e raciocínios lógicos de uma forma cientificamente comprovada e que, matematicamente, do ponto de vista computacional, façam sentido. Isto teria inúmeras aplicações, inclusive na geração de resultados científicos de alta qualidade com auxílio da IA. Mas ainda precisamos de mais pesquisas nesta linha.