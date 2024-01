Tecnologias 'humanas por princípio' ditarão o futuro

Tecnologias mais intuitivas para as pessoas utilizarem, 'humanas por princípio', devem inaugurar uma nova era de produtividade e criatividade sem precedentes.

À medida que as tecnologias centradas no ser humano exercem capacidades ainda maiores, e tornam-se mais integradas em todos os aspectos das nossas vidas, caminharemos na direção de um mundo onde a tecnologia que nos rodeia se tornará mais onipresente, mas também mais invisível. Esses são alguns dos insights de uma nova pesquisa da Accenture: Technology Vision 2024 da Accenture: “Human by Design: Como a IA abre as portas para o próximo nível de potencial humano”.

“À medida que a IA, a computação espacial e as tecnologias de detecção corporal evoluem até um ponto em que parecem imitar as capacidades humanas e se tornam invisíveis, o que resta são as pessoas – habilitadas com novas capacidades para realizar coisas que antes consideravam impossíveis”, relata o diretor de tecnologia e inovação da Accenture, Paul Daugherty.

O estudo explora como, após anos de inovação exponencial, a tecnologia, especialmente a IA generativa, está mais humana em sua natureza. E, à medida que a tecnologia evolui para ser mais centrada no ser humano, gera capacidades substancialmente maiores para que as pessoas ampliem o seu potencial e reinventem os negócios.

A IA generativa tem o potencial de impactar 44% de todas as horas de trabalho nas indústrias, permitir melhorias de produtividade em 900 tipos diferentes de empregos e criar entre US$ 6 e 8 bilhões em valor econômico global, revela o levantamento.

“Esta mudança profunda na forma como as pessoas trabalham, vivem e aprendem acelerará uma onda de mudanças sem precedentes em todos os setores, desde o varejo e entretenimento até a medicina e a manufatura. As organizações que agem agora para reinventar os negócios e formas de trabalhar utilizando tecnologias ‘humanas por princípio’ redefinirão o que significa ser um líder da indústria”, acredita o especialista.

“As tecnologias centradas no ser humano, como a IA generativa, estão preparadas para libertar o potencial humano e proporcionar uma gama impressionante de benefícios empresariais e sociais, mas apenas se adotarmos uma abordagem equilibrada, humana desde a concepção, que garanta que estas tecnologias sejam utilizadas de forma justa e responsável”, acrescentou Daugherty. 93% dos executivos concordam que, com os rápidos avanços tecnológicos, é mais importante do que nunca que as organizações inovem com propósito.