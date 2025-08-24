IluminaTown desafia startups para o setor de iluminação pública

Com o objetivo de promover a modernização e manutenção da iluminação pública nos municípios de Porto Alegre (IPSul) e Canoas (IP Canoas), no Rio Grande do Sul, foi lançado o IluminaTown. Trata-se de um desafio de inovação e colaboração, com o objetivo de testar soluções tecnológicas que utilizem as potencialidades da infraestrutura de iluminação pública para ampliar a qualidade de vida dos cidadãos, melhorar o serviço prestado, a eficiência energética e a segurança patrimonial, além de gerar receitas acessórias.

De acordo com a presidente da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Suzana Velhinho, o Ilumina Town vai melhorar a vida dos cidadão. “As startups podem oferecer estratégias para melhorar a estrutura nas cidades. Queremos que as empresas participem deste desafio. A ACPA quer que esse momento seja um sucesso porque querermos torna a nossa cidade mais inteligente”, observou Zuzana. O evento é uma parceria entre Sebrae, Prefeituras e Hubittat,

Com sede em Canoas, o Hubittat é o primeiro laboratório (hub) de inovação aberta voltado às áreas de infraestrutura, mobilidade e socioambiental para encontrar soluções transformadoras e sustentáveis tanto para cidades inteligentes quanto para ambientes rurais, por meio da geração de novos produtos e serviços ou da otimização de processos, com foco em ganhos de produtividade, qualidade e economia.

São três as modalidades de participação. Em Geração de receitas acessórias, será considerada a exploração de serviços que se utilizem da infraestrutura de iluminação pública e da telegestão por meio da conectividade NB-IoT, como instalação de câmeras de monitoramento, comercialização de pontos de internet sem fio (Wi-Fi), colocação de sensores e estações meteorológicas, controle de estacionamento, publicidade e propaganda, entre outros. Na modalidade de Eficiência operacional, são considerados serviços e produtos que possam garantir melhoria contínua e eficiência da operação de iluminação pública, com medidores de luminosidade, gestão integrada de processos, incluindo frotas e equipes, serviços de podas, redução de custos operacionais, entre outros. Já em Segurança patrimonial, o desafio prevê serviços e produtos que garantam a segurança dos ativos de iluminação pública, entre eles, luminárias, cabos, relés e outros equipamentos

Para os participantes vencedores estão previstas a comercialização do produto ou da ferramenta para as empresas envolvidas na Comissão Organizadora do desafio, além de suport à expansão comercial para o mercado. Também estão previstos testes da solução inovadora junto às concessionárias de iluminação pública utilizando a infraestrutura disponível , entre outros programas de aceleração para entrada no mercado.



Os prazos de inscrição de ideias e produtos podem ser conferidos pelo site www.hubittat.com.br/iluminatown.