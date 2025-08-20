Tramontina realiza ação em parceria com a Coca-Cola na Expoagas

Entre as ações de marketing ocorridas na Expoagas 2025, uma delas chama a atenção. Próximo à réplica gigante de um copo térmico no seu estande, a Tramontina oferece aos frequentadores uma Coca-Cola gelada em momentos estratégicos.

• LEIA TAMBÉM: Expoagas tem mais de 800 lançamentos destinados ao setor supermercadista

Lá a marca também apresenta sua linha de porcelanas, panelas, térmicos, potes, tábuas e churrasco, além de frigideiras e utensílios, com uma solução completa para que os supermercadistas possam levar novidades para o seu PDV.

No espaço VIP da Coca-Cola, alguns copos térmicos da Tramontina, personalizados com ambas as marcas, são distribuídos a alguns clientes estratégicos. A iniciativa busca ampliar a visibilidade da Tramontina e reforçar a experiência do cliente com o já clássico copo térmico da melhor forma: comprovando sua eficácia.

A feira, que está na sua 42ª edição, é realizada no Centro de Eventos da Federação Gaúcha das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) até quinta-feira (21).