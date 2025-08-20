Ricardo Amorim palestra em Carlos Barbosa em setembro

O município de Carlos Barbosa recebe em setembro um dos nomes mais influentes da economia brasileira. O economista, empresário e comunicador Ricardo Amorim ministra a palestra “Além da Inovação – Como a inteligência artificial está redefinindo os negócios” no dia 11 de setembro de 2025, a partir das 19h30min, no Centro Cultural Mãe de Deus.

A iniciativa é organizada pelo Rotary Club de Garibaldi e conta com o patrocínio do Sicredi, integrando a programação de eventos da Serra Gaúcha que unem conhecimento, inovação e solidariedade. Diferente de outras palestras corporativas, o encontro terá caráter beneficente: todo o lucro obtido será revertido em prol da segurança pública de Garibaldi e Carlos Barbosa, com foco em investimentos em tecnologia, infraestrutura e melhorias para a comunidade.

No encontro, Ricardo Amorim abordará de forma acessível o impacto da inteligência artificial sobre o mercado de trabalho, os negócios e a economia global. O economista pretende mostrar como as empresas podem se adaptar e aproveitar o potencial das novas tecnologias para inovar em diferentes setores, destacando tendências que já transformam áreas como saúde, educação, indústria e serviços.

Segundo o presidente do Rotary Club de Garibaldi, Jefferson Miotti, a palestra traz um duplo valor para a região: “Além de proporcionar conhecimento sobre um tema atual e essencial, como a inteligência artificial no mundo empresarial, é uma oportunidade de contribuir com a segurança pública local. Estamos com grande expectativa de público, com capacidade para receber até mil pessoas em um espaço adequado e preparado.”

Os ingressos custam R$ 250 e já estão disponíveis para venda. Interessados podem adquirir diretamente com integrantes do Rotary Club de Garibaldi, nas sedes das entidades parceiras, nas agências do Sicredi da região ou ainda on-line, pelo Sympla.