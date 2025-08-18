Palestra aborda o mercado da tecnologia no Rio Grande do Sul

Atual líder em inovação no Brasil de acordo com o Centro de Liderança Pública (CLP) – responsável pela elaboração anual do Ranking de Competitividade dos Estados –, o Rio Grande do Sul abre cada vez mais espaço para o segmento de tecnologia dentro e fora do País.

Com o objetivo de se consolidar nesta posição e angariar outros postos importantes no cenário nacional (e global), a nova gestão da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação, Regional Rio Grande do Sul (Assespro-RS) promove eventos regulares. O mais recente foi a reunião-almoço ocorrida nesta segunda-feira (18), no restaurante Bah do BarraShoppingSul, em Porto Alegre.

Na avaliação do diretor-presidente da entidade, o seu maior desafio é capacitar os empresários, “buscando com isso que eles façam mais negócios não só entre si, mas também com a internacionalização de mercados, a busca de uma atuação nacional também das nossas empresas”.

Para auxiliar os associados a colocarem isso em prática, a segunda edição do evento Conexão Assespro-RS teve como convidado o atual presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki. Durante a palestra, o dirigente apresentou a agência de desenvolvimento, falou sobre a sua atuação e discorreu sobre o atual momento da do Estado em relação ao desenvolvimento de mercados de tecnologia.

“Nós temos uma atividade de tecnologia muito intensa, este é um setor de destaque hoje no Estado. Temos excelentes universidades, excelentes cursos de formação, desde graduação e pós-graduação, a ambientes de inovação, parques tecnológicos. Rio Grande do Sul é conhecido por ter um ecossistemas de inovação reconhecido não só no Brasil, mas também na América Latina. Temos o Tecnosinos e oTecnopuc, que estão sempre entre os dois parques referências no Brasil”, ressaltou.

Além desses, Prikladnicki cita o Instituto Caldeira, “que é um hub mais recente, tem uns cinco anos, mas que que foi fundado pelas principais organizações, multinacionais e empresas aqui do Estado”.

Ele também destaca, como um dos pontos que levam ao crescimento do setor no RS, a sua capacidade de união em prol do mesmo objetivo. “Nós sempre tivemos uma mobilização associativista e nós sempre tivemos uma atuação muito forte. Eu mesmo, a minha formação é em Ciência da Computação, eu venho da área de tecnologia, sou fruto desta dessa atividade, deste movimento”, concluiu.