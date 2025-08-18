Com homenagem a imigração italiana, Garibaldi realiza 25ª edição da Fenachamp

Com mais de 34 mil habitantes, a cidade de Garibaldi, na Serra gaúcha, está pronta para a Fenachamp 2025 que será realizada de 2 a 26 de outubro deste ano. O prefeito Sérgio Chesini (Progressistas) disse que o trabalho de preparação para a maior festa do espumante brasileiro mobiliza toda a comunidade. "A Fenachamp possui uma importância turística, histórica e representa a essência do povo trabalhador, do setor produtivo e do desenvolvimento econômico e social da comunidade", destaca. A 18ª edição da Fenachamp - Festa Nacional do Espumante Brasileiro - terá um significado especial: a comemoração dos 150 Anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. Durante a realização da festa, será realizada uma edição especial de um espumante em homenagem aos 150 anos da imigração italiana. O tema da festa será "Compartilhe experiências, celebre histórias". O evento ocorre no Parque da Fenachamp, na Rodovia VCR 813, sem número, no bairro São Miguel, em Garibaldi.

LEIA MAIS: Prefeito de Garibaldi considera que o turismo pode crescer ainda mais na Serra



Entre as novidades da festa está o novo layout dos pavilhões do Parque da Fenachamp para melhorar a experiência, otimizar a circulação dos visitantes e valorizar os expositores. Outro diferencial está no palco onde ocorrem os shows e as apresentações culturais. A estrutura foi reposicionada para ampliar a visibilidade e garantir um fluxo mais dinâmico. Além disso, os espaços gastronômicos receberam melhorias, incluindo ampliação das áreas para os visitantes.

O cartaz oficial, que mostra uma taça de espumante transformada em pétalas, simboliza os aromas e as memórias que a Fenachamp inspira. Entre as pétalas, está a imagem das soberanas da Fenachamp - a rainha Giovana Pelizzari e as princesas Rafaela Zago Romio e Roberta Indiara Flores. Localizada a 110 quilômetros de Porto Alegre, Garibaldi pertence à 1ª Colônia da Imigração Italiana, e integra a Região Uva e Vinho da Serra gaúcha e o Vale dos Vinhedos. A cidade, segundo a prefeitura, é reconhecida como a Capital Brasileira do Espumante devido ao pioneirismo e qualidade de seus vinhos e espumantes.