Tour Shopee leva orientação presencial para pequenos negócios em seis cidades gaúchas

Entre os dias 11 e 15 de agosto, seis cidades do Rio Grande do Sul receberão o Tour Shopee, uma iniciativa do Sebrae RS em parceria com a Shopee, uma das maiores plataformas de e-commerce da América Latina. A ação tem como objetivo oferecer orientação prática e gratuita para empreendedores locais que desejam começar a vender online ou aprimorar seus resultados dentro do marketplace.

LEIA TAMBÉM: Reforma tributária e sucessão familiar nos supermercados vão marcar nova gestão da Agas

Voltado para microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e produtores locais, o Tour Shopee levará uma programação dinâmica e acessível, com conteúdos pensados especialmente para quem quer entender melhor o ambiente digital, aumentar sua presença online e aproveitar as oportunidades do comércio eletrônico.



Durante os encontros, os participantes terão acesso a temas como: a relevância da Shopee no mercado brasileiro; oportunidades para empreendedores dentro da plataforma; como se cadastrar e começar a vender na plataforma e ferramentas e recursos que ajudam a impulsionar as vendas.



Além disso, o evento vai apresentar os benefícios da parceria entre o Sebrae RS e a Shopee, que tem como foco incluir os pequenos negócios no mercado digital, promovendo acesso qualificado a canais de e-commerce e capacitação continuada para que os empreendedores possam crescer de forma estruturada no ambiente online.



“Esse é um passo muito importante para os pequenos negócios. Analisar o que está disponível no mercado, identificar vitrines digitais para os seus produtos e entender como usar esses meios de forma estratégica pode ser determinante para ampliar a presença digital e impulsionar as vendas. Essa parceria com a Shopee é uma oportunidade real de se conectar com ferramentas práticas e com conhecimento que gera resultado”, destaca Jociane Ongaratto, coordenadora da carteira de Mercado Digital do Sebrae RS.



A iniciativa faz parte do esforço do Sebrae RS para promover a inclusão digital como ferramenta de competitividade e fortalecer os empreendedores locais nos principais ambientes de venda online.



A programação é gratuita e voltada a empreendedores de todos os segmentos que desejam entender melhor o universo das vendas online.