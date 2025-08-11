Gigantes da Bolsa conseguem amortecer impacto do tarifaço, mas empresas menores sangram

O tarifaço promovido pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros pode afetar diversas empresas listadas na Bolsa de Valores. Porém, enquanto gigantes como Marfrig conseguem driblar a sobretaxa de 50%, empresas menores, chamadas de small caps, como Jalles Machado, Recrusul e Taurus, são mais impactadas.

Levantamento da Elos Ayta Consultoria mostra que, das 20 maiores quedas de ações listadas na B3 e pertencentes a algum índice (Ibovespa, Small Cap ou Dividendos) desde 9 de julho, quando o presidente Donald Trump anunciou a sobretaxa de 50%, 17 fazem parte do índice Small Cap.

Small caps são companhias listadas em Bolsa, mas com baixa capitalização. Elas são bem menores que as blue chips, como Petrobras e Vale -a Jalles Machado, por exemplo, tem R$ 965 milhões de valor de mercado, enquanto a capitalização da Marfrig é de R$ 18,6 bilhões.

O valor de mercado reflete a maior capilaridade da Marfrig, que também acessa os EUA por meio de suas subsidiárias no Uruguai e na Argentina. Além disso, está presente em próprio solo norte-americano com a National Beef.

Ao todo, o volume vendido aos Estados Unidos em 2025 foi de 27 mil toneladas. Apenas 7.000 são brasileiras, o que representa 0,18% do total de vendas da empresa. "Nossas operações no Brasil continuam normalmente, sem interrupções nas linhas de produção e em plena capacidade, sem impactos na receita e na rentabilidade", afirmou a empresa.

Com um impacto tão inexpressivo na companhia, suas ações tiveram uma leve queda de 1,4% desde o anúncio do tarifaço, em linha com a desvalorização do Ibovespa, de 1,14%. Outro ponto que favorece os papéis da Marfrig no momento é a fusão com a BRF. Segundo analistas, a operação é mais benéfica para o frigorífico do que para a dona da Sadia e Perdigão, que tem sofrido na Bolsa.

Já a Minerva consegue acessar o mercado norte-americano por meio de suas operações na Argentina, no Paraguai, no Uruguai e na Austrália. Ao todo, os EUA representam cerca de 16% da receita do frigorífico. As carnes do Brasil, especificamente, são 30% dessa exposição. Ou seja, a sobretaxa recairia sobre 5% da receita líquida. Com um impacto maior, as ações do frigorífico tiveram uma queda proporcional, de 8%.

Essa estratégia de levar a exportação para outro país antes dos EUA, de modo a evitar a sobretaxa, se chama triangulação e será um bote salva-vidas para muitas empresas. No caso da empresa de açúcar e etanol Jalles Machado, cuja produção se concentra em Goiás e Minas Gerais, o impacto é maior, o que levou as ações a ceder 15,5%.

Além do salto no imposto, joga contra as empresas do setor o baixo nível dos preços internacionais de açúcar, nas mínimas dos últimos quatro anos. O cenário pesa também sobre a Raízen e sua subsidiária Cosan, umas das exceções dentre as blue chips. Seus papéis despencaram 23% e 13,6%, respectivamente.

As tarifas e a queda nos preços de açúcar vêm em um momento de alto endividamento da companhia, que atingiu seu pior patamar desde a entrada na Bolsa, em 2021, conforme levantamento da Elos Ayta, que mostrou que seria preciso que a empresa fosse três vezes maior, em patrimônio, para o pagamento de sua dívida. No quarto trimestre de 2024, a dívida líquida da Raízen foi de R$ 54,8 bilhões.

Outro setor afetado pela taxação de Trump é o de veículos pesados, impactando as ações de Recrusul, Randon, Frasle, Tupy e JSL. Esta última, apesar de ser uma empresa de logística, também faz a revenda de caminhões no ramo de seminovos, que pode sofrer com uma maior oferta no mercado interno.

Já a Tupy tem 20% de receita exposta aos EUA, aponta Aline Cardoso, diretora de Research do Santander. Porém, com unidades no México, a companhia pode transferir a produção e evitar a sobretaxa. "Além disso, esses contratos têm um repasse automático. E ela é a única fornecedora de bloco de motores para os seus clientes, o que lhe dá bastante poder de precificação", diz Aline.

Também dentro da taxação, mas fora de um índice da B3, a Taurus teve uma das desvalorizações mais expressivas. As ações da fabricante brasileira de armas e munições despencaram 31,75% desde 9 de julho. Para mitigar os efeitos da política de Trump, a fabricante pretende reforçar sua operação na unidade dos EUA, que representa 82,5% do seu faturamento.

Já na outra ponta da Bolsa, não é possível destacar vencedores do tarifaço, dizem especialistas.

"Grande parte dos retornos observados na lista [de maiores altas e baixas na Bolsa] revela que o impacto direto das tarifas foi limitado. As variações de desempenho das ações estão, em sua maioria, ligadas a outros fatores específicos de cada empresa", afirma João Daronco, analista da Suno Research. Daronco cita a alta de 11,7% da Fleury como exemplo, já que o papel foi impulsionado pela possível oferta de aquisição por parte da Rede D'Or.

Ainda pesa sobre os papéis a temporada de balanços referentes ao segundo trimestre. No caso da CBA (Companhia Brasileira de Alumínio), a queda de 27% aconteceu quase que inteiramente após o resultado da companhia vir abaixo das expectativas.