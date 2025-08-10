Nvdia e AMD pagarão 15% das receitas de vendas de chips à China ao governo dos EUA, diz 'FT'

A Nvidia e a AMD concordaram em dar ao governo dos EUA 15% das receitas das vendas de chips na China, como parte de um acordo incomum com o governo do presidente Donald Trump para obter licenças de exportação para os semicondutores, informou neste domingo, 10 o Financial Times.

Taurus vai transferir principal linha de montagem de armas para os EUA após tarifas

Segundo uma fonte do governo norte-americano, o. O governo Trump, segundo o jornal, ainda não determinou como usar o dinheiro.Na sexta-feira (8), o Departamento de Comércio começou a emitir licenças de exportação do H20, dois dias depois que o presidente-executivo da Nvidia, Jensen Huang, ter se reunido com o presidente Donald Trump.De acordo com especialistas em controle de exportação, nenhuma empresa americana jamais concordou em pagar uma parte de suas receitas para obter licenças de exportação.Mas o acordo se encaixa em um padrão do governo Trump, em que o presidente insta as empresas a tomarem medidas, comoA AMD não comentou o acordo, mas a Nvidia disse apenas que segue as regras do governo americano.