Frio impulsiona vendas de Dia dos Pais em Porto Alegre

Com o Dia dos Pais se aproximando, os lojistas de Porto Alegre estão otimistas para o último dia de vendas, que acontece neste sábado (9), véspera da data comemorativa. O clima de expectativa é alimentado por um conjunto de fatores que tornam este período de vendas um dos mais importantes para o comércio local. De acordo com Carlos Klein, dirigente da CDL Porto Alegre e SindilojasPOA, as expectativas para as vendas são positivas, especialmente para o último dia, quando muitos consumidores deixam suas compras para a última hora.



O frio registrado nos últimos dias tem sido um grande aliado dos lojistas de moda masculina, já que, segundo Klein, a demanda por itens de inverno, como casacos e blusas mais sofisticadas, aumentou significativamente. “O frio direciona o interesse do consumidor para itens de inverno, com valores mais altos, o que consequentemente aumenta o ticket médio e o faturamento das lojas”, afirma Klein. Esse fator, somado à proximidade do pagamento de salários, que ocorreu na última semana, potencializa ainda mais as vendas de última hora, um comportamento típico da data.



Além disso, as pesquisas realizadas pela CDL e pelo SindilojasPOA mostram que os consumidores têm comportamentos distintos quando se aproxima a véspera do Dia dos Pais. Uma parte significativa busca itens com condições de pagamento à vista, especialmente após o recebimento do salário. Por outro lado, há uma demanda crescente por formas de pagamento facilitadas, como parcelamentos. "É importante que o lojista entenda seu público e ofereça opções que se encaixem nas preferências do consumidor, garantindo que todos possam adquirir o presente desejado", acrescenta Klein.

LEIA TAMBÉM: Comércio espera mais vendas até véspera do Dia dos Pais



Com relação à estratégia de vendas, Klein destaca o esforço das entidades em oferecer aos lojistas informações precisas para otimizar as ações promocionais. “Buscamos oferecer dados cada vez mais específicos, com pesquisas quantitativas e qualitativas, para orientar as estratégias dos lojistas”, afirma. Com relação à estratégia de vendas, Klein destaca o esforço das entidades em oferecer aos lojistas informações precisas para otimizar as ações promocionais. “Buscamos oferecer dados cada vez mais específicos,”, afirma.

A presença de canais de comunicação efetivos é outro fator essencial para o sucesso nas vendas. Segundo Klein, a comunicação com os consumidores tem sido fortalecida, com foco em valorizar a data e destacar a importância dessa celebração.



Contudo, como em qualquer grande data comercial, também existem desafios que precisam ser superados. Klein destaca que o aumento da demanda de última hora exige que as lojas e suas equipes estejam bem preparadas para atender a uma grande quantidade de consumidores, muitas vezes de forma acelerada e sem muito tempo para planejamento. Além disso, a crescente tendência de compras online coloca mais pressão sobre as lojas que operam de forma híbrida, ou seja, que vendem tanto fisicamente quanto por meios digitais. A logística de entrega e o atendimento eficiente nas plataformas online tornam-se fundamentais para garantir a satisfação dos consumidores e o sucesso nas vendas. "As lojas precisam estar preparadas não apenas para o fluxo de clientes nas lojas físicas, mas também para o aumento das vendas online", observa Klein.

LEIA TAMBÉM: Compra online e uso de ferramentas de IA são destaque entre os jovens consumidores gaúchos

Em termos econômicos, os números não deixam dúvidas sobre a relevância do Dia dos Pais para o comércio. A Federação das Câmaras de Comércio e Serviços do Rio Grande do Sul (FCCS-RS) projeta um crescimento de 3,5% nas vendas, com uma receita estimada de R$ 765 milhões, descontada a inflação. Em Porto Alegre, o Sindilojas estima que o faturamento alcance R$ 192 milhões. Além disso, o comércio está se esforçando para atrair clientes, com shoppings e lojas realizando sorteios de brindes e até automóveis para aumentar a movimentação.



