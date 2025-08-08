Pizzaria temática celebra o Dia dos Pais com missão especial em Gramado

No domingo (10), o QG da Heróis da Pizza em Gramado se transforma em cenário de uma operação especial: a Missão SuperPai. Em comemoração ao Dia dos Pais, a pizzaria temática prepara uma jornada repleta de homenagens, aventuras e momentos inesquecíveis entre pais e filhos — tudo isso em meio ao universo dos super-heróis da Liga Galáctica.



A ação convida as famílias a viverem uma noite de sabor e emoção, com programação exclusiva. Os pais receberão o Brasão de SuperPai, um símbolo de reconhecimento e carinho, e serão convidados a voar com seus patrulheiros, reforçando o vínculo em um momento simbólico e divertido.



Com cenários inspirados nas ruas de Nova Iorque e uma estrutura de 1 mil metros quadrados, a unidade da Heróis da Pizza em Gramado acomoda até 230 pessoas e oferece estacionamento exclusivo e gratuito.



