doc9 leva IA jurídica à Cidade da Advocacia

Durante a Cidade da Advocacia, evento promovido pela OAB/RS e Caixa de Assistência dos Advogados do RS (CAARS) até 9 de agosto em Porto Alegre, a doc9 apresenta o Which. A nova Inteligência Artificial jurídica da lawtech gaúcha que foi desenvolvida para redefinir a rotina de advogados, estudantes de Direito e todos que atuam com questões jurídicas. Aliando segurança, precisão e alto desempenho.

Cidade da Advocacia deve reunir 25 mil pessoas no Cais Embarcadero até sábado

Nesse contexto, o, oferecendo as respostas mais completas do mercado e funcionalidades avançadas, como: revisão, consulta ilimitada e gerenciamento de documentos jurídicos. Tudo em um ambiente fechado e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).Durante as atividades, a lawtech promoverecebendo os participantes da Cidade da Advocacia, conectando o público com as soluções oferecidas. Entre as atividades estão um quiz com perguntas relacionadas a temas sobre advocacia e passatempos sobre cibersegurança e proteção de dados que dão direito a brindes.A iniciativa acompanha o avanço das legaltechs no país. A doc9, que recentemente captou R$ 35 milhões em rodada liderada por uma gestora global e projeta faturar R$ 50 milhões até o fim do ano.