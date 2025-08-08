Confira dez bairros com preços de condomínios mais caros em Porto Alegre

O bairro Três Figueiras é o que possui maior valor de taxa condominial por metro quadrado (m²), de acordo com levantamento de Inteligência de Mercado do Sindicato da Habitação do Rio Grande do Sul (SecoviI/RS). A tendência se mantém em outros bairros nobres da capital gaúcha.

Cobrada mensalmente, a taxa condominial garante a manutenção da estrutura, serviços e qualidade de vida de um condomínio. Deixar de pagá-la pode ocasionar, até mesmo, a perda do imóvel para quitação da dívida.

Segundo o estudo, o líder do ranking é o Três Figueiras, com taxa condominial de R$14,02 por m². Na sequência, estão o Boa Vista, com R$11,45 por m², e o Mont’Serrat, com R$10,88 por m².

Confira abaixo os dez bairros com preço de condomínio mais caro em Porto Alegre:

Três Figueiras: R$ 14,01 Boa Vista: R$ 11,45 Mont’Serrat: R$ 10,88 Bela Vista: R$ 10,23 Moinhos de Vento: R$ 9,72 Praia de Belas: R$9,53 Jardim Carvalho: R$9,48 Teresópolis: R$9,20 Auxiliadora: R$9,00 Rio Branco: R$8,81

A proporção do valor do condomínio com relação ao valor do aluguel, contudo, se sobressai nos bairros mais populares. De acordo com a pesquisa, o motivo é simples. Esta mensalidade contempla despesas fixas comuns a todos os condomínios, incluindo limpeza, manutenção e iluminação. Mas, o valor do aluguel nessas áreas costuma ser menor, ampliando a participação da taxa condominial no montante final.

No bairro Três Figueiras, por exemplo, a taxa condominial corresponde a 23,78% do valor médio do aluguel. Já no bairro Vila Nova, a taxa condominial corresponde a 36,25% desse valor.

Veja os bairros com maior proporção do valor do condomínio em relação ao valor do aluguel:

Vila Nova: 36,25% Rubem Berta: 32,90% Restinga: 28,62% Centro Histórico: 28,08% Boa Vista: 26,94% Morro Santana: 26,41% Nonoai: 26,14% Sarandi: 25,93% Jardim Carvalho: 25,32% Humaitá: 24,97%

Quando se trata do tipo de apartamento, a taxa condominial é maior nos apartamentos de quatro dormitórios, que possuem uma média de R$ 11,18 por m². Na sequência, estão os compactos JK, com uma média de R$ 9,79 por m². Também conhecidos como quitinetes, eles são bastante procurados por estudantes e podem ser encontrados em maior quantidade no Centro Histórico e na Cidade Baixa.

Nos apartamentos de um dormitório, a taxa condominial fica em R$ 8,74. Nesse caso, os valores costumam ser maiores nos bairros Rio Branco, Moinhos de Vento e Petrópolis. Já nos de dois dormitórios, o valor fica em R$ 7,57. Para apartamentos de três dormitórios, a taxa média fica em R$ 7,51.

O preço do aluguel também é maior nos apartamentos de quatro dormitórios, com um valor médio de R$ 65,44 por m². Os de um dormitório ficam em segundo lugar, com R$ 42,55 por m². Em seguida, aparecem os apartamentos de três dormitórios (R$ 38,51), os JK (R$ 37,81) e os de dois dormitórios (R$ 35,76).

Quando se trata do tipo de casa, o preço de aluguel mais caro fica com os imóveis de quatro dormitórios, com R$ 40,32. Logo atrás, estão as casas de três dormitórios (R$ 40,27). O preço do condomínio, por outro lado, é mais alto nas casas de dois dormitórios (R$ 4,43).

Nos últimos anos, os modernos lofts e stúdios têm marcado presença nos lançamentos imobiliários. Com conceitos e estruturas diferenciadas, esse tipo de imóvel tem experimentado altas nas taxas condominiais e preços de aluguel. Segundo o Secovi/RS, o preço do aluguel de lofts e stúdios no bairro Auxiliadora podem chegar aos R$ 116,66, enquanto a taxa condominial chega aos R$ 16,42. No bairro Petrópolis, os valores podem alcançar, respectivamente, R$ 77, 70 e R$ 18,84.

Para salas comerciais, por sua vez, o maior valor de condomínio para fica no bairro Praia de Belas, com uma média de R$ 19,58 por m². Em seguida, vem o bairro Cristal (R$ 17,59), que detém o maior valor de aluguel, e o Boa Vista (R$ 17,59).