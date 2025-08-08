Justiça suspende leilão de unidades do Life.Co, que seria nesta sexta-feira

Pela segunda vez, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a suspensão do leilão das unidades do Life.Co, empreendimento residencial localizado na zona norte de Porto Alegre. A decisão liminar foi proferida pela desembargadora relatora do caso, atendendo a solicitação da Infinita Incorporadora, liderada pelo CEO Diego Antunes. As informações são da assessoria de imprensa do empreendimento.

• LEIA TAMBÉM: Cyrela vai construir torres de 75 metros no terreno do IPA em Porto Alegre



O Life.Co é um projeto de moradia multifamiliar que reúne unidades habitacionais planejadas com foco em qualidade de vida e infraestrutura completa para os moradores. A nova suspensão ocorre após tentativa de realização do leilão pelo mesmo leiloeiro responsável pela primeira iniciativa, também interrompida por decisão judicial anterior. Ambas as medidas reconhecem a necessidade de resguardar os direitos dos adquirentes e assegurar o andamento regular do processo judicial que envolve a Infinita Incorporadora e a empresa Habitasec.



Segundo Diego Antunes, a prioridade é garantir a entrega das unidades aos compradores. “Seguiremos atuando de forma firme nos canais legais e institucionais. Entreguei o Life.Co totalmente concluído, pronto para receber os moradores, e ainda assim enfrentamos tentativas de leilão que colocam em risco o direito dos adquirentes e o trabalho realizado. Meu compromisso é assegurar que cada comprador receba o imóvel pelo qual investiu e evitar que injustiças prejudiquem famílias e a empresa”, afirmou. O Life.Co é um projeto de moradia multifamiliar que reúne unidades habitacionais planejadas com foco em qualidade de vida e infraestrutura completa para os moradores. A, também interrompida por decisão judicial anterior. Ambas as medidas reconhecem a necessidade de resguardar os direitos dos adquirentes e assegurar o andamento regular do processo judicial que envolve a Infinita Incorporadora e a empresa Habitasec.Segundo Diego Antunes, a prioridade é garantir a entrega das unidades aos compradores. “Seguiremos atuando de forma firme nos canais legais e institucionais. Entreguei o Life.Co totalmente concluído, pronto para receber os moradores, e ainda assim enfrentamos tentativas de leilão que colocam em risco o direito dos adquirentes e o trabalho realizado. Meu compromisso é assegurar que cada comprador receba o imóvel pelo qual investiu e evitar que injustiças prejudiquem famílias e a empresa”, afirmou.

Confira na íntegra a manifestação da Habitasec

A Habitasec é uma securitizadora com mais de 10 anos de atuação e contribuição para centenas de projetos imobiliários em todo o país – e não pretendemos de forma alguma prejudicar os compradores dos imóveis do Life.co.

Estamos seguindo o que diz a lei para recuperar os valores que nos são devidos, os quais deveriam ser depositados em uma conta centralizadora, como é o procedimento legal para esse tipo de operação, para reembolso dos investidores dos Certificados de Recebíveis Imobiliários emitidos pela HabitaSec. No entanto, estes recursos foram desviados pela Infinita para outras contas que não a prevista em contrato, o que foi confessado pela própria incorporadora.

Aguardamos o julgamento do recurso pela 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, no qual confiamos que teremos um resultado positivo, que beneficiará todos os lesados pela Infinita, tanto os seus credores e os compradores, quanto o próprio condomínio, que hoje sofre com a falta de arrecadação, comprometendo assim a manutenção de serviços essenciais como segurança e limpeza.

Importante ressaltar que nem a securitizadora, nem qualquer investidor interfere ou tem gerência sobre os empreendimentos. Esclarecemos, também, que os processos que envolvem outras obras da Infinita têm realidades e peculiaridades distintas do caso do Life.co.

Por fim, tranquilizamos todos aqueles que quitaram seus imóveis junto à conta centralizadora da operação, reiterando que não terão as unidades levadas a leilão, quando este ocorrer. Reforçamos ainda que somaremos forças com todos os afetados para assegurar seus direitos legais e contratuais, que deverão ser analisados caso a caso, quando em tempo.