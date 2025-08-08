Dia dos Pais no Space Adventure Canela têm "embarque" para a lua

Em agosto, o Space Adventure Canela convida os pais para embarcarem rumo à missão lunar com uma experiência de realidade virtual que simula a descida de um foguete na superfície do satélite natural da Terra. Seus efeitos visuais e sonoros imersivos permitem aos visitantes sentirem a sensação de chegar à lua.

Neste mês, o local dispinibiliza gratuitamente esta experiência para os pais que adquirirem o Combo Space + Planetário, que garante a visita a mais de 270 itens originais da NASA, entre trajes, jornais, fotografias, objetos históricos e, mais recentemente, uma pedra lunar autêntica, trazida pelo astronauta Charles Duke durante a missão Apollo 16.

O local conta ainda com um espaço todo dedicado ao planeta Marte, ambientes interativos, jogos, réplicas de foguetes em tamanho real e espaços como a sala de comando de Houston. Já o Planetário 4K exibe um filme desenvolvido em parceria com o Museu de História Natural de Nova York, narrado por Sônia Braga, e conduz o público em uma jornada pelas estrelas. Para participar da promoção é necessário apresentar documento que comprove a paternidade no momento da visita.