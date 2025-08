Loja Tela oferece experiência sensorial e personalizada para o Dia dos Pais

Escolher um presente para o Dia dos Pais ganha um novo formato com a programação da Loja Tela, espaço dedicado a marcas autorais do Rio Grande do Sul, localizado no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre. No dia 9 de agosto, sábado que antecede à data, o projeto idealizado pelo Sebrae RS promove ações voltadas à experimentação, interação e criação manual.

“A ideia é que as pessoas possam interagir com os produtos de maneira quase lúdica, tanto para experimentar quanto para refletir sobre o presente que querem oferecer”, explica Daniela Machado, analista de articulação de projetos do Sebrae RS.

Durante a programação, o público poderá participar de degustações e testes sensoriais de aromas. Entre as ativações, destacam-se a personalização de panos de prato com frases e desenhos feitos pelos próprios visitantes, além do box criativo - uma proposta que convida à composição de presentes únicos.

As parcerias envolvem combinações especiais, como panos personalizados acompanhados de facas artesanais e temperos selecionados. A programação também contempla atividades para crianças, que poderão montar caixas-presente personalizadas, tornando a experiência ainda mais significativa e afetiva. “É uma forma de transformar o produto em uma mensagem feita por quem oferece. A criação passa a ser parte do gesto de presentear”, complementa Daniela.