Hyva do Brasil celebra 30 anos de soluções hidráulicas inovadoras

A Hyva do Brasil celebra, no dia 7 de agosto, seus 30 anos de atuação em soluções hidráulicas para transporte e movimentação de cargas. Primeira unidade do Grupo Hyva fora da Europa, a empresa foi fundada em 1995 em Caxias do Sul, presente no mercado brasileiro, sul-americano e global.

A trajetória é marcada pelo lançamento do kit hidráulico no Brasil (1997); a introdução do sistema de descarga horizontal Piso Móvel (2002); o lançamento dos cilindros Flash (2006) e Alpha (2014); a inauguração da fábrica de guindastes (2012); além de recordes de produção alcançados em 2021 – com 500 mil cilindros, 100 mil kits e 3.500 guindastes produzidos no país. Em 2022, a empresa lançou a plataforma digital Hyva DTS Guide e celebrou a marca de 3 milhões de cilindros hidráulicos vendidos no mundo, com 25% da produção originada no Brasil. Em 2024, ultrapassou as 5 mil unidades de pisos móveis vendidas no país, mantendo a liderança absoluta neste segmento.



Com duas plantas industriais em Caxias do Sul somando 20 mil m², a Hyva do Brasil se prepara para um novo ciclo com o investimento em uma nova unidade de componentes, com mais de 17 mil m² em substituição a atual de 12 mil². Desde 2025, a empresa integra o Grupo JOST, multinacional alemã com forte presença global, abrindo espaço para novas perspectivas de crescimento e investimentos no Brasil.



O CEO e Vice-Presidente da Hyva para a América do Sul, Rogério De Antoni, destaca: “Celebrar 30 anos é valorizar cada etapa da nossa trajetória. Nossa força está nas pessoas, na capacidade de inovar, na relação de confiança com clientes e parceiros e no olhar constante para o futuro. Seguimos construindo uma história de liderança e transformação buscando sempre elevar, literalmente, nossa atuação no setor.”