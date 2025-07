Hyva do Brasil lança nova embalagem sustentável para kits hidráulicos

A Hyva do Brasil, referência em soluções hidráulicas para movimentação e transporte de cargas, é pioneira no setor ao lançar uma nova embalagem 100% em papelão para seus kits hidráulicos da linha E-line.

Desenvolvida em parceria com uma empresa especialista em embalagens de papelão inteligentes, a solução sustentável, substitui gradualmente as embalagens de madeira e já se destaca como referência no mercado — sendo inscrita como case no Prêmio ABRE da Embalagem Brasileira 2025 nas categorias Sustentabilidade e Exportação. A inovação posicionou a empresa como a primeira do segmento de cilindros e kits hidráulicos a implementar o conceito de embalagem sustentável com design inteligente.



Além de reduzir o impacto ambiental, a nova embalagem atende diretamente a uma demanda dos clientes. “Essa solução nasceu de uma necessidade real do mercado, uma vez que é preciso realizar o descarte correto da madeira, e muitas vezes é preciso terceirizar para que ela seja recolhida e transformada em biomassa. Com esse projeto, oferecemos uma alternativa inteligente, prática, ergonômica e ambientalmente correta”, afirma Carlos Alberto Zugno, diretor comercial da Hyva do Brasil.



Para o Gerente de Compras da Hyva do Brasil, Henrique Zenker “o desenvolvimento da nova embalagem em papelão representa um avanço significativo no nosso compromisso com a sustentabilidade e a responsabilidade ambiental.

Além de reduzir a geração de resíduos e facilitar o descarte consciente, a solução atua como um verdadeiro dispositivo de pokayoke, prevenindo erros no packing e manuseio dos componentes. Essa inovação atende a uma crescente tendência do mercado por embalagens ecologicamente corretas, ergonômicas e alinhadas aos princípios da economia circular, reforçando nosso papel como agentes de transformação na construção de uma cadeia logística mais verde e eficiente.



A nova embalagem também foi projetada com foco em eficiência logística e segurança no transporte dos produtos, garantindo qualidade na entrega e contribuindo para a redução da emissão de gás carbônico (CO₂).

A iniciativa também reforça outras ações sustentáveis da empresa, como a substituição de pallets de madeira por racks metálicos reutilizáveis, promovendo uma cadeia de suprimentos mais eficiente e com menor geração de resíduos. O novo modelo de embalagem também contribui para a segurança no transporte, melhor ergonomia e otimização da logística para os clientes.



Certificada pelas normas ISO 9001 e ISO 14001, a Hyva do Brasil une inovação, eficiência e responsabilidade ambiental, alinhada às metas ESG globais do Grupo Hyva.