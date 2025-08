Fecomércio-RS comemora 80 anos com evento na sede da entidade

aniversário de 80 anos, a Fecomércio-RS realizou na noite desta terça-feira (5) um jantar especial em sua sede, na Zona Norte da Capital. O evento reuniu lideranças de diferentes segmentos e autoridades como os vice-presidentes da entidade, Zildo De Marchi Como parte das comemorações de seurealizou na noite desta terça-feira (5) um jantar especial em sua sede, na Zona Norte da Capital. O evento reuniu lideranças de diferentes segmentos e autoridades como os vice-presidentes da entidade,e Moacyr Schukster, e demais membros da diretoria.

Também marcaram presença representantes dos sindicatos filiados à Fecomércio-RS, parlamentares e o vice-governador do Estado, Gabriel Souza. “Celebramos, com muita alegria, uma história escrita por muitos nomes, marcada por trabalho, desafios, conquistas e transformações que nos ajudaram, enquanto setor, a crescer e nos fortalecer. Enquanto olhamos para trás, fazendo um balanço dessas oito décadas de atuação, também nos voltamos para o futuro com o compromisso de seguir, com bases fortes, defendendo os interesses do setor terciário e da comunidade gaúcha como um todo”, pontuou o presidente da entidade, Luiz Carlos Bohn, sobre as oito décadas de atividades da Federação.

Durante o evento, foi apresentado um vídeo institucional que resgatou momentos da trajetória da entidade ao longo dos anos. O público presente também pôde assistir a uma apresentação da Orquestra Jovem do Sesc/RS, projeto voltado para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Na segunda e na terça à tarde, a Fecomércio-RS recebeu homenagens na Câmara de Vereadores de Porto Alegre e na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, respectivamente. Em ambas ocasiões, Bohn destacou a atuação da entidade na representação do setor terciário.

“Ao longo dessas oito décadas de existência, atravessamos profundas transformações econômicas, sociais e políticas. Seguimos firmes no nosso propósito de assegurar ao setor terciário as melhores condições possíveis para crescer, inovar e gerar oportunidades. Garantir um ambiente favorável é acima de tudo, defender o emprego, a renda e o futuro das famílias gaúchas", enfatizou Bohn.

Para os próximos anos, o presidente da Fecomércio-RS avalia que a entidade precisará se adaptar ao novo contexto tecnológico do trabalho. “Os dirigentes e técnicos da Federação precisarão compreender que a entidade não pode ficar à margem das novidades que aparecerão, principalmente com a Inteligência Artificial. As mudanças serão cada vez mais rápidas, e a Fecomércio-RS terá que se adaptar a isso”, comenta.