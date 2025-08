Polo petroquímico gaúcho atinge ociosidade histórica

Um recorde negativo histórico foi atingido pelo Polo Petroquímico de Triunfo no mês passado: uma taxa de ociosidade de 45% na sua capacidade de fabricação de eteno (insumo básico que serve de matéria-prima para resinas termoplásticas). O diretor administrativo do Comitê de Fomento Industrial do Polo do Rio Grande do Sul (Cofip), Sidnei Anjos, reforça que é o pior desempenho desde o início da operação do complexo, em 1982.

Ele afirma que entre os motivos que explicam esse cenário estão o maior volume de resinas estrangeiras entrando no País nos últimos anos, o aumento da capacidade produtiva da China e o ingresso de produtos pela Zona Franca de Manaus contando com benefícios fiscais. O dirigente comenta que existem resinas petroquímicas chegando ao Brasil com preços 20% a 25% abaixo do padrão.

Na média nacional, Anjos salienta que a ociosidade das plantas petroquímicas é de um terço. Ele ressalta que o impacto é maior no Polo gaúcho por ter uma característica mais exportadora que outras estruturas semelhantes no País, o que faz o reflexo da perda de competitividade ser pior.

O representante do Cofip adverte que esse cenário pode inviabilizar a operação do Polo gaúcho. “Um complexo desses, para se tornar viável, precisa operar de 80% ao teto (de capacidade)”, alerta. Anjos participou nesta terça-feira (11) da divulgação do “Manifesto em defesa da matriz econômica geradora de desenvolvimento e tributos”.

O documento defende a aprovação do Projeto de Lei 892/2025 (que institui o Programa Especial de Sustentabilidade da Indústria Química – Presiq), a manutenção da tarifa de 20% na importação de resinas termoplásticas e outros produtos petroquímicos para além de 2025 e a aplicação de medidas antidumping para as resinas polietileno e polipropileno importadas a preços mais baixos do que os praticados em seus países de origem.

O prefeito de Taquari e presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana da Grande Porto Alegre (Granpal), André Brito, ressalta que o manifesto tem como objetivo fazer com que a população e as autoridades governamentais, Estado e União, compreendam as dificuldades que a indústria química passa hoje. Ele frisa que há, atualmente, uma concorrência desleal com produtos importados de outras nações.

“Precisamos proteger a nossa indústria nacional”, defende o dirigente. Brito salienta que a questão afeta toda economia do Rio Grande do Sul, não somente Triunfo e os municípios do entorno. O integrante da Granpal considera que é fundamental o Brasil tomar medidas protetivas quanto aos insumos químicos que vêm de fora do País com condições desiguais aos similares nacionais.

Já o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, destaca que o setor químico é estratégico para os gaúchos. Ele lembra que o governador Eduardo Leite já conversou com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, sobre o tema do desequilíbrio enfrentado pela indústria química nacional.

Ele pondera que é preciso fazer uma mobilização em prol da indústria química, unindo também bancadas parlamentares e governadores de outros estados. “É um momento de urgência, um momento dramático”, admite o secretário.