Projetos oportunizam abertura de novos mercados no exterior

De Bento Gonçalves



O setor moveleiro brasileiro tem ampliado a participação no mercado global tanto por meio de seus produtos finais quanto pela articulação cada vez mais integrada entre todas as etapas da cadeia produtiva: da matéria-prima ao design, da automação industrial à sustentabilidade. Essa visão sistêmica, com tecnologia e soluções agregadas, está evidenciada na edição do Projeto Comprador, que ocorre durante a Feira Internacional de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Madeira e Móveis (Fimma Brasil 2025), que segue até quinta-feira (7), no Parque da Fundaparque, em Bento Gonçalves.

Promovida pela Associação Brasileira das Indústrias do Mobiliário (Abimóvel), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos ( ApexBrasil),. O objetivo é fomentar rodadas de negócios presenciais no Brasil, conectando empresas nacionais a compradores internacionais mapeados com base em critérios técnicos, demandas comerciais e potencial de parceria.Na Fimma, a iniciativa ganha força ao integrar a nova vertical do Brazilian Furniture,. "O Brasil vem demonstrando maturidade industrial e capacidade de atender às diferentes frentes da cadeia moveleira em todo o mundo. Com o Projeto Comprador na Fimma fortalecemos esse posicionamento, conectando o que temos de mais avançado em matéria-prima, tecnologia, insumos e equipamentos a mercados internacionais que buscam confiabilidade, escala, eficiência, responsabilidade socioambiental e inovação", afirma Irineu Munhoz, presidente da Abimóvel.Outro movimento dá atenção especial às. Por meio de parceria inédita com o Programa de Apoio à Competitividade das Micro e Pequenas Indústrias (Procompi), são realizadas consultorias individuais antes e depois do evento, visando ajudar os participantes a se preparar para o mercado externo, além de viabilizar rodadas de negócios internacionais durante a feira. Participam empresas do Rio Grande do Sul que atuam em segmentos como ferragens, tecnologia, embalagens, tintas, vidros e máquinas, entre outros.As negociações envolvem importadores vindos do Uruguai, México, da Colômbia, Guatemala, Bolívia e Argentina, totalizando. O projeto tem ainda o apoio da Confederação Nacional da Indústria, Sebrae, Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Unidade de Desenvolvimento Sindical da Federação e Sindmóveis Bento Gonçalves.Já em parceria com o Sebrae ocorrem negócios nacionais. Os encontros são realizados em espaço específico na feira, aproximando fabricantes de móveis, distribuidores de componentes e potenciais compradores para as micro e pequenas empresas expositoras. São 15 compradores negociando diretamente com 45 fornecedores da cadeia produtiva de madeira e móveis, com expectativa de 270 reuniões.