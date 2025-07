Fimma Brasil 2025 projeta R$ 1,7 bilhão em negócios

De Caxias do Sul





Considerada uma das cinco maiores feiras do mundo da cadeia produtiva de madeira e móveis, a Fimma Brasil 2025 reunirá, em Bento Gonçalves, em torno de 300 marcas nacionais e internacionais, com expectativa de gerar acima de R$ 1,7 bilhão em negócios. A exposição e a programação de palestras técnicas ocorrerão de segunda a quinta (4 a 7 de agosto), no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. O visitante encontrará máquinas, matérias-primas, ferramentas, iluminação, tecnologia, tecidos, serviços e demais segmentos que atendem às demandas de indústrias moveleiras, marcenarias, arquitetos e designers que trabalham com mobiliário.



Com estimativa de receber 15 mil visitantes de mais de 20 países, entre eles Alemanha, Estados Unidos, Uruguai e Chile, a Fimma deve impulsionar ainda mais o desempenho da cadeia produtiva do mobiliário. "A feira deste ano está maior, mais conectada com as necessidades do setor e mais preparada para fomentar negócios, tecnologia e novas conexões para quem vive da produção de móveis", destaca Euclides Longhi, presidente da Associação das Indústrias de Móveis do Estado do Rio Grande do Sul (Movergs), entidade realizadora do evento.





Um dos destaques da 17ª edição é a Praça de Inovação, ambiente que reúne palestras gratuitas, startups de tecnologia, demonstrações e experiências imersivas voltadas à transformação do setor. Temas como automação, inteligência artificial, design, personalização e sustentabilidade serão debatidos por especialistas. Os visitantes também poderão entender a inovação de modo descomplicado, conhecer startups de tecnologia com soluções que otimizam o dia a dia das empresas e praticar networking com outros profissionais da cadeia moveleira.



Para o diretor de inovação da Movergs, Renato Bernardi, o setor moveleiro vive um dos momentos mais desafiadores e promissores da sua história. "A digitalização hoje é fator de sobrevivência. Ter softwares integrados, operar na nuvem, saber sua capacidade produtiva e reduzir desperdícios virou requisito básico. A Fimma tem sido a ponte entre essas dores do dia a dia e as soluções que realmente fazem a diferença na indústria", avalia.



A Fimma 2025 também abrirá espaço para debates contemporâneos que impactam a indústria moveleira. Um deles é o protagonismo feminino. Com painéis, encontros e palestras promovidos por coletivos como o Lumberjills e o projeto Indústria Delas, realizado pelo Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul e Região (Simecs), a feira será palco para histórias inspiradoras de mulheres que ocupam espaços na marcenaria, na liderança e na produção.





Outro ponto de destaque é o compromisso com a sustentabilidade. A Fimma é um evento carbono neutro, com ações de compensação ambiental e incentivo ao uso consciente de recursos. A programação também terá palestras que abordam economia circular, reaproveitamento de insumos e novas soluções para aumentar a eficiência das fábricas.





As atividades ocorrerão em quatro pavilhões, utilizando uma estrutura de 58 mil m² (o dobro em relação às últimas edições). O horário de visitação é das 10h às 19h. O credenciamento é gratuito e pode ser feito em www.fimma.com.br.