Simpósio debate aplicações práticas da IA em Caxias do Sul

De Caxias do Sul

O 3º Simpósio de Inovação, Tecnologia e Sustentabilidade, promovido pelo Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (Simplás), ocorre nesta quarta-feira (6), das 13h às 18h, no auditório da CIC Caxias do Sul. O evento reúne quatro palestrantes para debater temas como economia circular, design sustentável, inovação digital e o uso prático da inteligência artificial no dia a dia das empresas. Inscrições gratuitas no site (simplas.com.br).



Entre os destaques da programação está Gustavo Melles, criador do movimento "Pense com IA". Com mais de 25 anos de experiência, Melles tem como marca traduzir o universo da tecnologia para uma linguagem fácil, voltada à realidade das empresas e dos profissionais.

O evento também contará com a presença do designer e professor Marco Lobo, que falará sobre tendências globais e o papel da inovação sustentável na competitividade da indústria. A especialista Rose Nogueira, com mais de 30 anos de experiência em sustentabilidade e economia circular, e o professor Thiago Naves, doutor em inteligência artificial, docente da Universidade Tecnológica Federal do Paraná e fundador do Laboratório de Inteligência Artificial e Aplicações, completam a gama de atrações.



Em paralelo ocorre a cerimônia de formatura do projeto Educamais. Ao todo, 140 alunos do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e do Senai receberão o diploma. O programa tem como objetivo preparar os jovens para a vida acadêmica e ao mercado de trabalho.