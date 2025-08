Rio Grande do Sul registra mais de 76 mil novos postos formais de trabalho entre janeiro e junho de 2025

O Rio Grande do Sul registrou 76,4 mil novas vagas com carteira assinada em 2025, resultado de 889.135 contratações e 812.767 desligamentos entre janeiro e junho. Os números indicam um crescimento de aproximadamente 103% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 37,5 mil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta segunda-feira (4).

O Estado foi o quinto no país com maior saldo positivo no ano, atrás apenas de São Paulo (349,9 mil), Minas Gerais (149,3 mil), Paraná (94,2 mil) e Santa Catarina (80,4 mil). A Região Sul ocupou o segundo lugar na geração de empregos no país, com 250.968 novos postos, em um ranking liderado pela Região Sudeste, com 580.397 vagas formais.



"O governo do Estado está comprometido com a retomada socioeconômica do Rio Grande do Sul. As ações voltadas à qualificação profissional de microempreendedores, trabalhadores e jovens, o nosso maior público desempregado, têm contribuição efetiva nesse processo”, avalia o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Números de junho



Em junho, o RS apresentou saldo de 2.443 vagas formais, a partir de 123.412 contratações e 120.969 desligamentos no mês, um crescimento de 128,3% em comparação a junho de 2024, quando o Estado apresentou a redução de 8.630 postos - consequência das enchentes. Os cinco municípios com maior número de vagas formais criadas no mês foram: Porto Alegre (534), Vacaria (506), Canoas (465), Gramado (296) e Vera Cruz (296).



Os serviços lideraram o ranking de empregos formais criados por grupamento de atividades no mês, com 2.929 novos postos. O comércio ocupou a segunda posição, com a geração de 642 vagas. Em seguida está a construção, com 10 vagas. Os setores da agropecuária e da indústria ficaram com saldo negativo no mês, com menos 196 e 942 vagas com carteira assinada, respectivamente.