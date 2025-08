Porto Alegre registra alta de 8% em venda de imóveis

O mercado imobiliário de Porto Alegre apresentou, neste primeiro semestre de 2025, aumento em número e valores de vendas. Em comparação com o mesmo período em 2024, houve uma alta de 8% nas vendas (2.234 unidades) do primeiros meses deste ano em relação ao mesmo período do ano anterior (2.069 unidades), com um Valor Geral de Vendas (VGV) 10% superior, totalizando R$ 2,3 bilhões. Em 2024, o VGV total negociado foi de R$ 2,1 bilhões.

Por outro lado, houve redução (-6%) no número de lançamentos (1.051 unidades) com relação ao mesmo semestre do ano passado. No entanto o VGV, teve um aumento significativo de 67%, com R$ 1,5 bilhão alcançados no 1º semestre deste ano, contra R$ 900 milhões em igual período de 2024.

Os movimentos têm relação tanto com as enchentes, quanto com a insegurança em relação à economia, de acordo com Cláudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon. A entidade realiza mensalmente a Pesquisa Panorama Imobiliário de Porto Alegre, em parceria com a Alphaplan Inteligência em Pesquisas e a plataforma Órulo.

“As vendas nos meses de maio e junho, no ano passado, foram muito impactadas, só em agosto foram aumentar. Em relação aos lançamentos, estamos acompanhando uma retração desde o final do segundo semestre do ano passado, muito em função da economia”, comenta. Teitelbaum destaca que as empresas estão mais limitadas à viabilidade de lançamentos em função do crédito e das condições de mercado.

“Vemos lançamentos mais restritos e assertivos. Ainda é preciso entender como vai funcionar a curva de juros e o mercado externo para ver como as empresas irão se comportar. Esse ritmo deve seguir mais lento, mas vamos chegar à estabilidade que vimos em 2024”, projeta. O movimento, porém, pode ser positivo, segundo o presidente, uma vez que irá gerar redução de estoques e recomposição de margem. Desde a pandemia, diz, o mercado vinha com margens mais apertadas, em função de preços de materiais e equipamentos.



De acordo com a pesquisa, há demanda por imóveis novos e a preços crescentes, demonstrada pelo crescimento das vendas em VGV e unidades. Cerca de 52% das vendas em VGV, são de apartamentos de mais de 3 dormitórios. Desses, 47% se encontram nos bairros Petrópolis, Rio Branco, Bela Vista e Boa Vista. Conforme o presidente, o estoque de unidades de alto padrão gerado em 2024 está sendo absorvido pelo mercado.



A pesquisa também mostra que os studios e apartamentos de um dormitório juntos lideram a preferência nas vendas em unidades, com uma participação de 50%. Os bairros Rio Branco, Centro e Petrópolis juntos participaram com 41% das unidades vendidas.