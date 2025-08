Haddad diz que Brasil continua buscando parcerias com EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), afirmou nesta sexta-feira (1º) que o objetivo do Brasil continua sendo mais parcerias com os Estados Unidos, após a imposição de tarifas de 50% pelo presidente norte-americano, Donald Trump, sobre as exportações de produtos brasileiros aos EUA.

Em entrevista a jornalistas em Brasília, Haddad afirmou que há opção no mercado interno para parte dos produtos que eram enviados aos EUA, e que é possível estreitar os laços entre os dois países "desde que seja bom para os dois lados".

Na última quinta-feira (31), Haddad afirmou que há muita injustiça na sobretaxa de 50% e que o governo brasileiro vai recorrer da decisão de Trump.

"Vamos recorrer nas instâncias devidas, tanto nos Estados Unidos quanto nos organismos internacionais, recorrer dessas decisões no sentido de sensibilizar", afirmou. "Isso não interessa à América do Sul, nós estamos no mesmo continente, nós estamos buscando mais integração, mais parceria."

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também busca ampliar a lista de exceções para poupar mais empresas do tarifaço do republicano. Os negociadores esperam que as tratativas se arrastem por um longo período.

Uma das apostas é na abertura de um canal de diálogo de Haddad com o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent.

O entendimento no governo Lula é que a lista de exceções de produtos brasileiros traz alívio para setores exportadores estratégicos, como o da aviação. Há preocupação, no entanto, em relação aos impactos sobre exportadores de médio e pequeno porte.