Área de plantio de trigo poderá ser menor neste ano

As previsões de área de trigo plantada no Rio Grande do Sul podem não se confirmar. Enquanto a Emater-RS trabalhava com 1,198 milhão de hectares plantados, a Farsul projetava até 1,1 milhão. As condições climáticas e outros entraves, como crédito e preço da saca diminuem as expectativas.

Números mais precisos deverão ser divulgados no final de agosto, com os cálculos tendo início logo após o final do zoneamento agrícola de risco climático, mas há indicativos de redução de plantio. Para o presidente da Comissão de Trigo da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), Hamilton Jardim, as dificuldades no setor deverão repercutir nos resultados da safa. “Eu havia dito que seria entre 1,1 e 1,2. Agora, acredito que não chegaremos a 1,05 milhão. Muita gente diminui o plantio, tiraram o pé do acelerador”, destaca.

Jardim aponta o cenário desafiador para o produtor, diante dos custos de comercialização, excesso de chuvas e de descapitalização. “No trigo, o produtor tem que investir para ter retorno, e houve ausência de crédito no final do Plano Safra, quando os bancos já haviam contratado tudo o que tinham que contratar, com juros controlados”, salientou. “A redução de área também é por ausência de bancos auxiliando na tomada de crédito”, destaca.

O plantio também atrasou em função das chuvas, jogando a conclusão de junho para julho. Cerca de metade da área plantada ficou concentrada neste mês. “Vejo muitas lavouras recém emergidas, lavouras que já deveriam estar em um período de desenvolvimento vegetativo avançado. Se voltar a chover, vai impactar na qualidade da cultura”, teme Jardim.



A Emater/RS-Ascar acredita que a projeção de 1,198 milhão de hectares plantados pode se confirmar. O extensionista e assistente técnico estadual em Culturas, Alencar Paulo Rugeri, aponta as dificuldades do setor, mas não deixa de demonstrar otimismo. Embora o produtor tenha tido dificuldades já conhecidas, como crédito e custos, o planejamento do produtor teve que sofrer alterações em função do clima.

“De todos os fatores, não temos nenhum para estufar o peito, mas ainda é cedo para dizer. Se o clima melhorar, o trigo pode ter uma boa condição”, aponta. Rugeri suscita ainda a dificuldade do preço da saca, que hoje é por volta dos R$ 70. “Se a saca estivesse a uns R$ 100, o produtor buscaria saídas para plantar”, pondera.